網通廠Q3營收 智易95.52億元締新猷 智邦登歷史次高

網通大廠智邦 (2345-TW)、智易 (3596-TW) 雙雙公告 9 月營收，智易 9 月營收 32.81 億元創單月次高，第三季營收 95.52 億元，締單季歷史新猷；智邦 9 月營收 53.91 億元，為 12 個月新高，第三季營收 143.99 億元，也來到歷史次高。

智易 9 月營收 32.81 億元，月增 6.6%、年增 45.6%，連續 3 個月站穩 30 億元大關外，更改寫單月歷史次高；第三季營收 95.52 億元，更寫下歷史單季新高，季增 20.2%、年增 23.9%；前 9 月營收 246.43 億元，年減 2.1%。

智易第三季受惠客戶訂單需求強勁，帶動整體營收表現登峰，下半年營收基本上會優於上半年，且在越南生產效率提升、產品組合持續轉佳下，公司對下半年毛利率也樂觀看待。

智邦 9 月營收 53.92 億元，月增 10.4%、年減 9.5%，重返 50 億元大關；第三季營收 143.99 億元，季增 14%、年減 12.4%；不僅雙雙來到 1 年新高，單季更寫下歷史次高；累計前 9 月營收 387.49 億元，年減 6.3%。

智邦表示，目前主要客戶在明年布建 400G 的趨勢仍相當明確，並未受到疫情影響，400G 產品線開發也在持續加速進行中，最快年底或明年初進入量產階段。