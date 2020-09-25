〈智邦法說〉200G/600G新品進入試產 客戶提擴產需求評估中

網通大廠智邦 (2345-TW) 總經理暨執行長馬思睿 (Edgar Masri) 今 (25) 日表示，目前除了在 100G/400G 擁有優勢外，也已完成 200G/600G 高速光纖傳輸交換器設備開發，並進入試產階段，而客戶所提出的產能擴充，也正在評估當中。

馬思睿認為，新冠肺炎疫情對全球經濟造成的不確定性仍然持續，但以智邦身處的產業位置來看，全球網路通訊技術提供遠距工作生活型態、進而實現數位化轉型的趨勢已然成型。

除了 100G 與 400G 資料中心交換器外，馬思睿透露，目前也針對資料中心與資料中心之間的高速傳輸需求，完成 200G/600G 高速光纖傳輸交換器設備的開發，並進入試產階段，其餘新品如 100G 智慧網卡、人工智慧推論 (AI Inferencing) 加速卡也進入量產階段。

因應訂單需求增加，智邦先前建置的竹南廠，目前生產效率持續提升，而針對客戶提出的產能擴充、產能彈性配置需求等要求，智邦表示，目前已成立專責小組進行評估規劃。

以智邦上半年產品營收比重來看，網路交換器 76%、網路應用設備 12%、網路接取設備 8%、無線網路設備 2%、寬頻及其他網路設備 2%；若以地區來看，美洲 70%、歐洲 18%、亞太 9%、台灣 3%。