鼎炫3月營收1.41億元 年增0.52% 衡器及EMI材料出貨動能恢復

衡器及專業 EMI 材料製造廠鼎炫 (8499-TW) 今 (8) 日公布 2020 年 3 月營收達 1.41 億元，受惠旗下雙業務出貨重回正常軌道，挹注 3 月營收較上月成長 1.98 倍，較去年同月也微幅成長 0.52%。

鼎炫今年首季因工作天數減少、新冠肺炎疫情影響復工等影響，單季營收為 3.49 億元，季減 31.27%，年減 12.1%。

鼎炫主管表示，旗下中國生產基地 3 月全面復工，產能稼動率回升，物流運送狀況也恢復正常，加速衡器、EMI 材料事業遞延訂單出貨回到正常水準。

其中， EMI 材料事業受惠主要客戶備貨動能轉強，挹注 3 月 EMI 材料事業營收比重保持 7 成水準。此外，衡器事業為豐富產品線布局，陸續推出台衡惠而邦系列新款秤重儀表、電子衡器等多款產品，包括秤重單位轉換、不銹鋼秤盤、電源效能、可連結電腦或打印機，上傳秤重數據及列印等功能升級，可廣泛應用於工廠、物流倉儲、實驗室等領域，以期創造新一波銷售表現。

鼎炫主管指出，全球掀起遠距上班及教學，帶動筆電、平板需求提升，對 EMI 材料事業銷售有正向助益，目前接單情況健康良好，EMI 材料事業保持良好成長動能。衡器事業則持續深耕開發技術，多元並強化產品結構，以 T-Scale 自有品牌及外銷 ODM 業務模式。

展望 2020 年第 2 季，鼎炫指出，EMI 材料事業主要客戶保持良好訂單需求，公司也將持續拓展新應用領域與新客戶接單契機，隨著消費科技產品技術朝 5G 技術升級趨勢明確，持續投入柔性導電膜、散熱等新材料產品研發生產，保持成長動能。

鼎炫去年營收 18.56 億元，毛利率 46.67%，年增 1.03 個百分點，稅後純益 4.17 億元，年增 2.03%，每股純益 8.14 元，擬配每股 5 元現金股利。