〈貴金屬盤後〉美元走疲 重啟刺激措施商議 黃金登2週高點

週一 (5 日) 交易，黃金期貨價格收高，登上一週多以來最高收盤價，係因美元走軟以及刺激措施的傳言支撐金價。

BullionVault 研究主管 Adrian Ash 表示，「就像股市，黃金市場似乎認為，Fed 提供的低息貸款、政府的巨額赤字支出將戰勝新冠病毒深深地通縮衝擊。」

然而，由於川普總統新冠確診後的復原速度驚人，逐漸打開市場的風險胃口，威脅到黃金的漲勢。

與此同時，Altavest 管理夥伴 Michael Armbruster 表示，「市場重拾對財政刺激協議的盼望，同樣提供黃金支撐力。」

路透社週日報導，眾議院議長 Nancy Pelosi 表示，新冠病毒紓困法案有所進展。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 12.50 美元或近 0.7%，收每盎司 1920.10 美元。上週黃金收高 2.2%。

12 月白銀期貨價格上漲 53 美分或 2.2%，收每盎司 24.56 美元。上週白銀收高 4.1%。

ICE 美元指數下降近 0.4%，美元走貶會讓美元計價的大宗商品對使用其他貨幣的海外買家更具吸引力。

全球股市從上週五的疲軟中回彈上漲，削弱了市場對黃金的熱情。

諮商公司 Insignia Consultants 首席市場分析師 Chintan Karnani 指出，在川普確診後，有更多美國官員也檢驗出新冠病毒陽性，引發市場湧向黃金這類資產的避險潮。

然而，專家表示，川普自陳感染新冠病毒後對總統大選帶來不確定性，震盪了上週五股市，但川普在醫院度過一個週末後，病情好轉神速，降低了選情不確定性，從而削弱了黃金一些避險需求。

其他金屬商品交易

12 月交割的銅期貨價格下跌 0.5%，收每磅 2.963 美元。

1 月交割的白金期貨價格上漲 1.5%，收每盎司 904.70 美元。

12 月交割的鈀金期貨價格上漲 2.3％，收每磅 2378.40 美元。

Sevens Report Research 分析師週一指出，「“有幾個因素可能加劇上週銅價的跌勢，包括多個亞洲市場因假期休市，以及換季的定位。」

「然而，銅價上週四跌至 6 週低點也是值得注意的發展，因銅價的走勢再次示意廣泛市場即將有劇烈波動的可能性。」