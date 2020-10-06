不只新冠疫情添柴火 美銀美林：10大理由看漲Roku

Roku (ROKU-US) 週一獲得美銀美林正面評價的提振，股價上漲 2.08%，站上 52 週新高點，美銀美林認為有多種理由看漲該股。

美銀美林分析師 Ruplu Bhattacharya 重申對 Roku 的買進評級，並將目標價自 190 美元提高至 227 美元。他提到，在新冠疫情大流行期間，大眾轉向串流服務的速度持續加快，因此 Roku 活躍帳戶可望持續快速增長，從今年 4900 萬人到 2022 年達 7000 萬人以上的水準。

Bhattacharya 認為，除了不斷增長的客戶群之外，還有十大理由保持看漲股票：

1. Roku 有價值的收視率數據；

2. 串流媒體在總電視收視率上的占比不斷上升；

3. (因上述而生) 廣告收入也發生變化；

4. Roku 專為電視而打造的作業系統具有競爭優勢；

5. 該公司計畫明年拓展至北美以外地區，增加成長的另一條道路；

6. 鑑於協同作用和創造價值，Bhattacharya 對 Roku 收購廣告技術平台 DataXu 表示樂觀；

7. 新 app 將推動用戶和收視率增長，因 Roku 近期和康卡斯特 (CMCSA-US) 旗下 NBCUniversal 單位達成協議，平台將增加 Peacock 串流 app；

8. 使用者介面操作簡單，這點可隨時間推升使用率；

9. 卓越的品牌知名度是股價的催化劑；

10. 投資者高估了競爭對手對 Roku 的負面影響

Roku 週一股價上漲 2.08％至 204.16 美元，今年迄今約上漲 52%。同日道指上漲 1.68%、S&P500 上漲 1.8%。