【路博邁投資長觀點】說好的辯論呢？

共和黨與民主黨的政見差異可能會對投資人帶來深遠的影響，但是在上週二的首場辯論我們只見口沫橫飛，沒看到政策交鋒。

許多人應該都很期待透過第一場總統大選辯論會，細細比較美國總統川普與前副總統拜登兩人的政見異同之處。在這一場堪稱美國近代史上最具影響力的美國大選，我們都希望雙方候選人針對重大議題表態。

然而，這一場總統大選辯論卻宛如一場鬧劇，雙方吵得不可開交。要是沒有保持社交距離的規範，兩人應該早就上演全武行了吧！儘管後來大家都在討論究竟是誰贏了這場辯論，但可以確定的是：美國民眾是最大的輸家。試想：你會想要讓孩子在電視上看到這場鬧劇嗎？事實上，這場總統大選辯論讓我失望透頂，最後我直接轉台去看洋基隊的比賽，至少我的耳根子可以清靜些，不用聽聲音也能好好享受整場比賽。

然而，或許某些人認為這場政治八點檔很精彩，但是我認為全球投資人應該都失望透頂。從這場總統大選辯論可知，這個全球最大的經濟體已經泛政治化到什麼程度，整場辯論幾乎沒有談到經濟、賦稅、與法規政策等議題，且目前民主、共和兩黨之間的政策歧見比過去幾十年來都還要更加分裂。

我想我們只能靠自己去摸索未來美國的政策方向。

財政、賦稅、與法規政策

我們曾在 8 月以「好戲即將上演」為題發表一篇投資長觀點，並在文中寫到美國大選可能引發的市場波動性，也正是因為這場選舉讓我們在 1 個月前發佈的投資長觀點，警告投資人「多事之秋」即將來到。

事實上，金融市場在 9 月份就已出現些許動盪，標準普爾 500 指數最後以下跌近 10% 作收。芝加哥選擇權交易所波動性指數期貨顯示，投資人預期 11 月 3 日美國總統選舉結束後，波動性將緊接著進一步攀升－上週二的辯論就是最好的證明，整場鬧劇讓金融市場徒增更多的疑惑與不確定性。接著，美國總統川普在週四宣佈確診新冠肺炎，令金融市場增添更多的變數。截至本文撰寫之際，接下來華府要採取什麼樣的因應作為仍是未知數。

儘管沒有人能夠精準預測政治事件，但是目前看來民主黨一口氣拿下白宮與參眾兩院的機率又進一步攀升。

當然，這也將對投資人帶來深遠的影響。

毫無阻礙

一旦民主黨拿下白宮與參眾兩院之後，料將毫無阻礙地推出大規模財政刺激政策，且規模最高上看 5 兆美元。部分的財政刺激政策可能會用於保護就業市場與補貼收入，藉此因應新冠肺炎疫情造成的影響，同時民主黨亦將推出長期的經濟發展政策，投資基礎建設、發展可再生能源、與建置 5G 基礎設施，並對州政府提供債務紓困。

這些策略性的財政支出應可對經濟活動帶來正面效益並支持經濟復甦－金融市場當然也樂觀其成。然而，天下沒有白吃的午餐。

目前，拜登提出的政見包括大幅度加稅。倘若拜登的加稅計畫在 2021 年上路，屆時很有可能會抵銷財政支出帶來的刺激效果。根據分析師的預測，拜登的加稅計畫可能會使得標準普爾 500 指數的每股盈餘下滑 9% 至 10%。此外，調高個人所得稅與資本利得稅亦可能對經濟成長與金融市場造成負面影響。倘若拜登贏得選舉，日後美國加稅看來勢在必行，因此我們只能期盼拜登政府以分階段方式加稅，讓美國經濟擁有復原的時間。

此外，我們亦得注意法規政策的改革，因為此舉可能會使得企業執行長與小型企業的信心受創，進而降低企業投資並擴充產能的意願。即便只有拜登拿下白宮，民主黨無法贏得參議院多數席次，拜登仍可仿效川普運用各種行政命令，對法規政策進行大規模的調整。

倘若拜登上台後大幅扭轉過去 4 年的政策方向－尤其是賦稅與法規政策，我們無法想像此舉造成的影響會有多大。目前市場普遍認為由川普贏得選舉並維持現狀，或是產生分裂政府，對於股市的好處都勝過民主黨大獲全勝。

我們認為加稅與加大政策監管力道可能會衝擊投資人信心，進而對股價造成負面影響。然而，我們也認為倘若拜登政府能夠分階段且漸進加稅與加大政策監管力道，屆時對於股市的影響料將比預期來得更小。

疫情還沒結束

有鑑於經濟活動停擺的規模，我們需要更多關於疫情的好消息，才有可能蓋過選舉帶來的短期負面影響。全球經濟若能回復正常運作，將可改善民眾收入與企業獲利，並對金融市場帶來強而有力的支持。

儘管如此，我們認為疫情與選舉都將造成顯著的長期影響，且一如許多投資人開始對 11 月的市場動盪預先做好避險措施，我們同樣嚴謹地控管投資風險，針對波動的市場環境與各種可能的情境未雨綢繆。

倘若我們、我們的客戶、或是其他投資人有機會跟兩位總統候選人提出建議，我想大家應該會說：未來 4 年，你們其中一人將帶領這個規模高達 22 兆美元的經濟體。希望你們可以好好討論未來的治國願景與理念。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文所含資訊反映文件編製日觀點，其資料來自路博邁認為可靠之來源。路博邁並不對本文件內任何資料之正確性為任何陳述或保證，亦不保證這些資料所為之任何估計、預測或意見將會實現。本處所表達之意見，可能在文件發布後隨後續條件變化。本資料僅供參考，本公司並不針對個人狀況提供投資建議，投資人如欲進行投資，應自行判斷投資標的及其投資風險，並承擔投資損益結果，不應將本資料內容視為投資之唯一依據。本文提及之個股僅供說明之用，不代表任何金融商品之推薦或建議，亦不代表基金未來投資。©2020 路博邁證券投資信託股份有限公司所有權