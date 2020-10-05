實體黃金需求年減11% 交易黃金衍生性商品逆向成長5.7倍

根據世界黃金協會 (WGC) 的資料顯示，2020 年全球上半年實體黃金的需求相較於去年同期減少了 11%，然而黃金金融衍生性商品的需求，跟去年同期相比，成長了 5.7 倍。元大期貨 (6023-TW) 表示，交易黃金期權商品儼然已成為交易新顯學，且由於美國總統大選前的正事不確定性仍高，資金持續流向金市，黃金期貨價格下檔有撐，金價持續看俏。

截至 9/29 止，全球最大黃金交易所的道富財富黃金指數基金對黃金持有量維持在 1268.89 頓高檔。金價延續反彈，加上美國總統大選前政治充滿不確定性，也使得資金流向金市，進一步提振黃金避險買氣。元大期顏固團隊認為，金價近期參雜調節情緒，但是整體環境仍可提供黃金期貨下檔支撐。

從金價的技術面來看，此波最高漲到 2089 美元，最低為 1819.9 美元，可視為上檔壓力、下檔支撐區。

對投資人來說，無論是避險或是短線操作，想跟上這波黃金潮流，黃金期貨是短線交易上相當具有優勢的標的，成本較低且多空皆可操作。一般來說，國際上黃金通用的計價單位為 1 盎司 (美元)，為了符合台灣民眾習慣的交易計價單位，因此有了以台幣計價，以台兩計量的黃金期貨。元大期貨羽量級的台黃金期貨，適合習慣使用台兩以及台幣計價的交易人，合約規格為一口 10 台兩，保證金大約需要台幣 4.5 萬元。

海外的黃金期貨也有其優勢，交易量大、流動性足夠，以輕量級的美微型黃金期貨為例，合約規格是 1 口 10 盎司，需要約 1100 美元的保證金，約當新台幣 3.3 萬元；重量級的美黃金期貨合約規格是 1 口 100 盎司，需要約 1.1 萬美元的保證金，約當新台幣 33 萬元。交易人可以自由靈活運用槓桿來調整部位，以達到避險的目的。

此外，元大期貨還有元黃金正反 5、台黃金期貨、美微型黃金期貨、美黃金期貨以及黃金選擇權，商品三大特色為雙向、槓桿、全時，元大期貨總經理許國村表示，去年以來黑天鵝事件頻繁，掌握國際事件與其帶來之影響，讓黃金商品成為最佳避險工具。元大期貨為了鼓勵更多對黃金期權市場有興趣的交易人一同參與市場漲跌，推出猜金價的活動，該活動也已經進入第二個月，反應熱烈。