〈台股盤前〉川普染疫投下震撼彈 台股恐補跌維持震盪走勢

台股中秋連假休市期間，美國總統川普確診新冠肺炎 (COVID-19)，為市場投下十月驚奇，讓市場資金行情轉向美元、日圓和黃金等避險資產，美股科技則遭到屠殺，法人認為，川普病情對市場投下變數，預期台股本周將維持震盪走勢，建議可留意具防禦性質、內需相關題材個股。

受川普確診消息影響，美股四大指數上周五 (2 日) 全面走跌，道瓊指數下跌 134.09 點或 0.48%，收 27682.81 點；那斯達克指數下跌 251.49 點或 2.22%，收 11075.02 點；標普 500 指數下跌 32.36 點或 0.96%，收 3348.44 點；費城半導體指數下跌 70.65 點或 3.08%，收 2221.12 點。

盤面關注焦點，川普染疫雖為市場投下變數，但市場仍看好在蘋果新機即將發表，加上 5G 應用助攻下，晶圓代工龍頭台積電 5 奈米將持續維持高檔、甚至提前滿載，可望帶動第 4 季單月營收續創歷史新高。

另一方面，繼華為後，美國對中芯國際 (SMIC) 開鍘，中芯 4 日也對外首度證實遭美封殺，美國商務部根據出口管制條例要求部份供應商，出貨前要申請出口許可才能向中芯供貨，市場預期，全球晶圓代工版圖可能將大洗牌，對台灣半導體產業將有正向發展。

川普染疫恐影響美國總統大選選舉，而根據外媒報導，川普目前恢復情況良好，法人認為，川普染疫為市場投入震撼彈，預期未來一周台股仍將維持震盪整理格局，轉向資產、防疫、內需等族群布局。

本周也將進入 10 月財報密集公布期，股王大立光也預計周四 (8 日) 舉行法說，公布第 3 季財報，台塑四寶同日也將公布第 3 季財報，市場關注，指標大廠對第 4 季、明年展望。