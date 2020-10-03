〈年底消費商機〉百貨周年慶開跑 銀行促刷方案搶疫後振興商機

時序邁入 10 月，百貨公司周年慶也將陸續登場，銀行信用卡磨刀霍霍，針對新舊卡友備妥促刷方案，準備大搶後疫情時期的振興商機。

滙豐 (台灣) 銀行宣布，今年周年慶與台北 101、台中大遠百、全台新光三越、等百貨公司推出滿額促刷優惠，舉例來說，滙豐卡友綁定 101 pay，單日滿額禮刷卡享最高 74900 元電子禮券、台中大遠百單日滿額禮享最高 42600 元禮券。

卡友持卡到全台新光三越南西、信義、台中及台南西門等四大店，周年慶期間單日滿額禮享最高 47800 元禮券。

另外，今年底前線上申辦核卡並完成指定任務，最高可獨享 1500 元的刷卡金回饋；至於行動帳單的滙豐信用卡卡友, 於核卡首三個月內，單月刷滿 3000 元立即享 300 元回饋，連續三個月均刷滿 3000 元，可額外享 100 元加碼回饋。

華南銀行今年攜手與台北 101 購物中心合作，週年慶檔期提供單筆消費每滿 5000 送 500 元，等同於 10% 回饋，搭配使用 101 PAY 消費達指定門檻最高可達 13.6% 回饋。

另外，卡友在遠東百貨週年慶刷華銀信用卡，單筆滿 6000 元並選擇分 6 期加碼送 250 元，若於前 12 天消費滿 8000 元可再加碼贈 200 元，加計百貨提供 5000 送 500 元及銀行限量簡訊優惠 300 元，回饋率可高達 15%。

另外，即日起至 10 月底止，至全台指定運動用品專賣店，刷華銀卡單筆消費滿 1788 元，登錄送 178 元刷卡金，回饋率最高可達 10%。