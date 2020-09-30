〈台股盤後〉蘋概三王連假前抗震 電子股奮起站穩12500點

台股今 (30) 日在蘋概、電子權值股走揚下，撐起中秋連假前量縮震盪的盤勢，也無畏中午地震攪局，大盤收漲 47.88 點或 0.38%，來到 12515.61 點，站回 12500 點整數關，成交量 1361 億元，則為 5 個月低點。

雖然美股期在美國總統候選人川普及拜登辯論後重挫，但鴻海在鄭州廠 24 小時備貨 iPhone 12 的消息帶動下，終場仍小漲作收，台積電、大立光同樣力守紅盤。

在三王發揮穩定軍心下，也激勵蘋概股喊衝，可成漲 3.4%、台達電漲逾 2%，廣達、和碩、緯創、日月光投控等蘋概指標也漲逾 1-2%。

除蘋果概念股外，電子族群表現也相當強勢，聯電持續受惠中芯遭美制裁的消息，今日股價續強，收漲 3.8%；高價 IC 設計方面，祥碩漲 4.3%、譜瑞 - KY 也漲 3.4%，站穩千元之上，不過股后矽力 - KY 賣壓沈重，重挫 5.8%，聯發科表現也較為弱勢。

另外，被動元件在國巨、華新科漲逾 1-2% 下，九豪漲 4.5%，金山電、奇力新漲幅約 2%，信昌電、凱美、大毅等也同步走揚；其餘如記憶體族群、面板雙虎等也同步走揚。

法人分析，中秋連假過後，除了關注美股走勢外，美國大選風向也是一大重點，加上緊接著還有雙十國慶連假，短期量能估難以快速回升，可留意 9 月營收佳、第三季獲利可望繳佳績的個股。