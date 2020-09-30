〈台股盤中〉權值、太陽能股領軍站上12500點 連假前估量縮到1200億元

台股受美國總統大選首場辯論，觀望氣氛濃厚，今 (30) 日早盤以小漲 15 點開出，盤中在權值股、太陽能股買盤簇擁下，推升指數開高走高，盤中一度漲逾百點，站上 12500 點大關，但在中秋連假效應下，買盤仍趨保守，預估成交量僅 1200 億元。

觀察蘋概三王表現，台積電早盤由黑翻紅，帶動台股走強，大立光、鴻海午盤前也維持近 1% 漲幅，其他權值股方面，亞德客 - KY、可成、和泰車、聯電漲幅皆超過 2%。

高價股表現也不俗，祥碩、譜瑞 - KY 漲逾 3%，信驊也力守盤上，僅矽力 - KY 受賣壓調節下，跌幅超過 4%。

盤面熱門族群集中太陽能股，市場傳出政院日前召開閉門會議，擬釋出 2 萬公頃廢耕地，提供太陽業者架設太陽能板發電，利多消息刺激下，茂迪、達能強攻漲停，國碩、碩禾、太極、元晶、聯合再生、安集同步走揚。

另一方面，在證交所宣布對 TDR (台灣存託憑證) 祭出管制措施，抑制 TDR 族群溢價過熱現象，讓多檔 TDR 股連日走跌，包含泰金寶 - DR、越南控 - DR、神州 - DR、明輝 - DR、杜康 - DR 等今仍遭打入跌停，以類股來看，僅建材營造、橡膠、造紙族群在盤下震盪。

亞股方面，中國上証、深証指數開高走高，盤中漲幅超過 1%，香港恆生漲幅也超過 2%，韓股也在盤上，僅日經指數在盤下震盪。

法人分析，台股受中秋節長假效應，投資人抱股過節意願不高，導致成交量持續萎縮，但台股連日修正並未再跌破 5 日線，連後過後可望整軍向上挑戰季線關卡。