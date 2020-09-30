【Wen姐筆記】季線過不過？周選結算PK作帳壓軸 美國總統辯論插花

台股昨日企圖反攻季線受阻，其中聯電開高後，外資調節賣壓湧現，爆量壓回平盤，影響多頭軍心。加權指數昨日以 12467.73 點作收，成交值 1673 億元。今日為中秋連假前最後交易日，又碰上周選擇權結算、第 3 季最後的季底作帳日，還有美國總統大選首場電視辯論來插花! 台股多方能否持續反彈，仍是觀察 12500 點關卡攻防結果。關鍵點位為 12456、12520 與 12588 點。

多方要延續反彈氣勢，首要之務為收復 12500 點關卡，兩端哨站為 12488 與 12520 點，進入 12555 點至 12600 點區間，為多方硬仗， 12600 點兩端哨站為 12588 與 12616 點，站穩之後多方才轉為區間震盪，壓制空方氣焰。而 12631、12666 則是 12700 點關卡前，最重要的中途站，12700 點兩端哨站為 12682 與 12717 點，收復之後，多方大軍才可望重啟攻勢! 但如 12456 點未能站穩，則需提防回測 12400 點與 12350 點，其中 12400 點關卡兩端哨站為 12424 與 12386 點，不宜再棄守，否則須提防空襲警報又響! 下方 12300 點與 12253 點務必得挺住，12300 點兩端哨站為 12281 與 12313 點。否則仍有可能續往 12144 點回測!

今天是中秋連假前最後一個交易日，但法人顯然不能偷懶，集團股作帳也得把握最後機會! 除了一早美國總統電視辯論，小道瓊電子盤波動，恐繼續影響台股走勢外，周選擇權結算，莊家上沖下洗，仍將對台股造成干擾!

在個股部分，觀察重點仍在電子族群能否出現多方主流部隊，不論是半導體、蘋概或 IC 設計，甚至電子零組件被動元件等下游，只要能夠出現主攻部隊，才可望帶動盤面人氣。另外集團股與傳產龍頭，今日務必得適時表現，穩住盤面! 至於季線攻防，或是空軍是否來襲? 都留待中秋節吃完月餅再來! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)