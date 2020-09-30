晶圓雙雄穩軍心 台股節前觀望漲47點收12515點 月線連2黑

美股周二普遍收黑，台股今 (30) 日為中秋連假前最後一個交易日，交投清淡，不過，台積電仍引領電子股上攻，聯電、大立光同步扮演撐盤主帥，帶動指數一度上漲百點，終場漲點收斂至 47.88 點，收在 12515.61 點，成交值僅 1361.01 億元，周線順利收紅，但月線連 2 黑，累計本月下跌 75.84 點。

觀察主要權值股表現，台積電今日由黑翻紅，帶動大盤走強，終場上漲 0.5%，收在 433 元；聯電持續獲法人青睞，強勢大漲近半根停板，收在 28.55 元；大立光、鴻海尾盤遭調節，漲幅皆收斂至 0.5% 左右；台達電、廣達、台泥、和泰車、華碩、國巨、可成等多檔漲幅也有 1-3%。

聯發科今日表現偏弱勢，股價震盪走低，終場收在 607 元，但 IC 設計族群普遍走升，其中，力旺、祥碩受惠客戶端積極拉貨，營收、獲利表現看俏，今日股價均大漲 4%；原相、創意、聯陽、松翰、系微等漲勢也相當強勁。

盤面熱門族群集中太陽能股，在政府利多消息激勵下，達能、茂迪直奔漲停；太極、碩禾、元晶皆漲逾半根停板；聯合再生上漲逾 3%。風電概念股部分，上緯投控 8 月純益年增近 5 倍，表現亮眼，今日股價也勁揚 4.7%；永崴投控、新光鋼、世紀鋼、中興電等都同步走高。