節前交投清淡 台股挑戰季線無功而返 小漲4點收12467點

美股四大指數持續強彈，帶動台股今 (29) 日開高，在台幣強升下，大盤一度上漲百點，伺機挑戰站回季線關卡，不過，由於節前交投清淡，高檔調節賣壓出籠，台積電、大立光聯袂走跌，終場指數翻紅小漲 4.97 點，收在 12467.73 點，成交值更僅有 1535.85 億元。

權王台積電今日股價偏弱勢，終場下跌 0.12%，收在 431 元；聯電受惠轉單效應及漲價題材，一度大漲逾半根停板，創逾 16 年新高，但隨著獲利調節賣壓出籠，終場平盤作收；其他半導體股世界、日月光投控同步走弱；南亞科及華邦電持續獲資金青睞，股價分別上漲逾 3.2%、1.8%。

鴻海與國巨強強聯手，未來在數位健康、電動車兩大領域可望有更多合作，對此，外資給予高度肯定，帶動兩檔股價走揚，國巨大漲近 5%，鴻海尾盤漲幅收斂至 0.13%。

其他權值股方面，股王大立光早盤觸及 3400 元整數關卡後隨即翻黑下挫，終場收在 3345 元；聯發科則延續前一日強勁走勢，上漲逾 1%，收在 610 元；台達電、中鋼、台泥、和泰車等龍頭股同步扮演撐盤要角，強勢上漲逾 1%；金融股互有漲跌，中信金、富邦金、國泰金收漲，兆豐金、玉山金、華南金等相對弱勢。

盤面上，ABF 載板三雄漲多回檔，欣興、南電、景碩重挫 2-4%；太陽能廠達能、茂迪跌逾半根停板，太極、聯合再生、新晶投控、元晶等也有 2-4% 的跌幅。

觀察其他焦點個股，大同市場派拋出歡迎林郭文艷「共治」，今日股價受激勵亮燈漲停，一舉收復月線。浩鼎併購授權齊發，擬入股代工廠拿下潤雅 67% 股權，今日股價強勢漲停。銅箔基板 (CCL) 廠聯茂重獲法人青睞，今日上漲逾半根停板，股價相對抗跌。