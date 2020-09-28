〈浩鼎新藥報捷〉擬增資入股新藥代工廠潤雅 持股67%

浩鼎 (4174-TW) 董事會今 (28) 日決議，為因應旗下新藥上市前的法規單位查廠預作準備，擬增資發新股 1069.3 萬股，與新藥代工廠潤雅公司交換 5346.6 萬股，持股比將達 67%，以浩鼎今日收盤價 105 元計算，交易總金額 11.23 億元。

董事長張念原指出，浩鼎旗下主動免疫抗癌藥原料代工廠為潤雅公司，其中，主動免疫抗癌藥 OBI-822 進入三陰性乳癌三期臨床試驗，將因應上市前查廠、品質控管，加上潤雅有針劑廠、開發中產品將授權至歐洲，有助浩鼎營收成長，因此決議入股潤雅。

據雙方併購案協議，浩鼎以 1 股普通股，交換潤雅公司 5 股普通股；浩鼎擬增資發行新股 1069.3 萬股，與潤雅股東交換 5346.6 萬股，換股完成後，將持有潤雅 67% 股權，暫定今年 11 月 30 日為股份交換基準日。

張念原指出，潤雅公司為浩鼎的新藥代工廠，目前營運仍處虧損狀態，雖然轉盈時程不明朗，浩鼎尚須認列虧損，但預期隨著潤雅開發中新藥將申請藥證、啟動授權案，營收可期。

OBI-822 過去採需要對照組的雙盲試驗，鎖定符合美國 FDA 三陰性乳癌及 Globo H 高度表現的病患，導致收案困難，近期則與美國 FDA 溝通後，雙盲試驗可修改成開放式，且收案病人區域預計增加南韓，OBI-822 預計 2022 年底前完成收案、2025 年結束試驗，預計未來美國、台灣及中國由公司自行銷售；其他地區則擬授權給其他業者。