台北國際電玩展明年1月底登場 首推虛實並進

台北市電腦商業同業公會 (TCA) 所舉辦的台北國際電玩展 (TGS) 將於明年 1 月底，在台北南港展覽館一館登場，首推虛實雙軌並行型式，參展廠商家數可望達近 500 家，預期將再掀起一波消費商機，預估觀展人次將達 35 萬人。

台北國際電玩展 (TGS) 9 月起開放玩家區及商務區報名，本屆將採線下與線上同步舉辦的雙軌並行型式，突破時間與疆域的限制，打造全球遊戲產業人士與玩家無界「線」的交流平台。

2021 台北國際電玩展規劃商務區、玩家區以及亞太遊戲高峰會三大主軸，「B2B ZONE 商務區」首度開啟線上參展及實體參展方案，並同步以虛實並進型式，舉辦「Asia Pacific Game Summit 亞太遊戲高峰會」及「INDIE SALON」論壇演講活動。

台北國際電玩展舉辦至今，每年吸引來自 25 國以上的廠商玩家共襄盛舉。「B2C ZONE 玩家區」將由廠商帶來大量新品，預期將再掀起一波消費商機，預估 2021 台北國際電玩展觀展人次可望達 35 萬人，參展商家數可達近 500 家。

國際測速機構 Open signal 近日也針對全球 12 國調查最新 5G 速率報告指出，在用戶總體平均下載速度排名中，台灣脫穎而出，位居全球第四，僅次於沙烏地阿拉伯、加拿大與韓國。

據 PwC《2019-2023 台灣娛樂暨媒體業展望》年度報告指出，電玩遊戲已成為台灣娛樂暨媒體業主要貢獻營收來源，預估 2023 年市場規模將達 25 億美元；且在 5G 技術發展推升下，市場規模可望達翻倍性成長。