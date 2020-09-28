【袁志峰專欄】大市有反彈空間 應減低倉位

9 月 28 日推介 - 中手游 (302), 上日收市 $3.48

1) 股市前景

外電報導美國政府將對中芯國際 (981) 施加出口管制，預料對手機及半導體相關股份構成下行壓力。恒指呈技術超賣，今周有反彈空間，但內地長假期臨近，估計成交轉趨淡靜，反彈持續性不易維持，建議投資者長假前減低倉位，控制風險。

今天推介是中手游 (302)，該公司為領先的 IP 遊戲營運商及發行商，2019 年度收入和經調整盈利分別為 30.4 億元(人民幣，下同) 和 6.11 億元，按年增長 90% 和 82%。今年上半年，收入和經調整盈利分別按年升 12% 和 28% 至 17.1 億元和 3.4 億元。估計全年盈利 7.5 億元，按年增長 23%，現價對比 2020 年度市盈率約 9.5 倍，估值吸引。股價自 8 月 25 日最高收市價 4.38 元已下調 20%，期間內地投資者透過深港通渠道持股比例由 5.8% 增至 8.0%。建議買入，目標價 4.0 元，止損價 3.3 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 115 點，早盤最多升 184 點，隨後輾轉回落，午後曾倒跌 187 點，收報 23235 點，跌 75 點或 0.3%，創近 4 個月新低。成交額持平約 1167 億元，9 月以來日均成交額 1269 億元。港股通南向資金淨買入 9 億元，9 月至今累積淨買入 381 億元。全周計，恒指跌 5.0%。

藍籌股 16 升 33 跌 1 持平。中電控股 (2)、中石化(386) 及中華煤氣 (3) 皆漲 2%，是升幅最大藍籌。碧桂園 (2007) 及石藥集團 (1093) 是跌幅最大成份股，分別瀉 4% 及 3%。其次是華潤置地 (1109)、藥明生物(2269) 及中生制藥 (1177)，皆跌逾 2%。滙豐(5) 跌逾 1%，收報 28.2 元。

大型科技股全線下跌。美團 (3690)、京東(9618) 及阿里 (9988) 分別跌 3%、2% 及 1%，其餘 3 隻最大科技股跌少於 1%。恒生科技指數跌 1.9%，成份股 1 升 29 跌。恒騰網絡 (136) 及眾安在線 (6060) 是表現最差成份股，分別急跌 19% 及 10%。其次是丘鈦科技 (1478)、FIT HON TENG(6048) 及心動公司 (2400)，皆跌逾 4%。金蝶國際(268) 是唯一上升股份，漲少於 1%。全周計，恒生科技指數跌 6.1%。

板塊方面，醫藥、手機、半導體、教育、內房、太陽能股跑輸大市。中國恒大 (3333)、雅居樂(3383) 及融創中國 (1918) 分別跌 9%、7% 及 5%。信義光能 (968)、保利協鑫能源(3800) 及協鑫新能源 (451) 跌 4%-6%。中芯國際 (981) 及華虹半導體 (1347) 跌 4%。中國東方教育 (667) 跌 3%。內銀內險股表現與大市同步。

周五上証指數高開，隨後震盪向下，尾市反彈收窄跌幅，收報 3219.42 點，跌 0.1%。深証成指基本持平，科創 50 指數跌 2.2%。滬深兩市總成交不足 6000 億元 (人民幣，下同)。北向資金淨賣出 13 億元，連續 5 天淨賣出，9 月至今累積淨賣出 287 億元。全周計，上証指數跌 3.6%。

3) 上日美股市況總結

周五美股三大指數反彈。道指收報 27173 點，升 358 點或 1.3%。標指升 1.6%，納指升 2.3%。美匯指數升 0.3%，收報 94.6。現貨金價跌 0.4%，收報 1862 美元。全周計，道指跌 1.8%，摽指跌 0.6%，納指升 1.1%。

4) 宏觀 / 行業訊息

國家統計局公布內地規模以上工業企業實現利潤，8 月總額 6128 億元 (人民幣，下同)，按年增長 19.1%。今年首 8 個月總額 3.72 萬億元，按年跌 4.4%。(信報)

富時羅素上周五宣布，為反映中國債市的市場化發展和國際投資者參與度日增，決定把中國國債納入富時羅素世界國債指數 (WGBI)，暫定於明年 10 月啟動，隨後的一年完成，吸資金額料介乎 900 至 2000 億美元。(信報)

5) 個股訊息

中國平安 (2318) 上周三增持 1080 萬股滙豐控股(5)，每股平均作價 28.2859 元，涉資 3.05 億元，持有股權由 7.95% 增至 8%，成為滙控單一最大股東。(信報)

評級機構標準普爾指出，由於中國恒大 (3333) 的流動性緩衝減弱，故把該公司評級展望由「穩定」下調至「負面」，但確認其長期發行人評級為「B+」。(信報)

路透社報道稱，美國政府稱出口給中芯國際 (981) 的設備存在用於軍事的風險，已經對公司施加出口限制，令中芯國際成為繼華為之後，第二間遭到美國貿易限制的頂尖中國科技企業。(蘋果日報)



了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/