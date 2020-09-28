◆盤勢分析

1. 美國 8 月耐用品訂單初值月增 0.4%，低於預期值 1.4%。眾議院民主黨擬推出一項 2.4 兆美元的新刺激法案，波士頓聯邦儲備銀行總裁表示儘管聯準會可能會增加資產購買以試圖支撐經濟。上週五美股上漲，漲幅介於 1.34 至 2.26，美股四大指數短期震盪整理。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利盤勢回穩。

(2)、均線：支撐為 12，000 點至 11，800 點，壓力為 12，500 點至 12，600 點。

(3)、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值位處超賣區，醞釀反彈。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 155 點附近，壓力為 165 點左右，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值小於 50，短線整理。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能收復季線，我們認為台股選股方向可留意 9 月營收優、第三季財報佳、5G、半導體、綠能、運動風、運輸 / 原物料、內需、生技 / 防疫等。

5. 業界消息指出，採用中芯製程生產網通及電源管理 IC 的高通、博通等半導體業者，近期開始積極與 2330 台積電、2303 聯電、5347 世界先進等台灣晶圓代工廠接洽，詢問第四季及明年產能配置情況，而部分不需更改光罩的成熟製程晶片，可望自第四季起開始以急單或短單方式轉至台灣晶圓代工廠生產。

6. 美國出手制裁大陸晶圓代工龍頭中芯國際 (SMIC)，引爆晶片業新一波晶圓代工產能卡位戰，筆電相關 IC 廠受惠宅經濟效益積極擴大尋求晶圓代工產能之際，更是被客戶追著跑，包括義隆(2458)、偉詮電(2436)、茂達(6138) 等廠商訂單塞爆，業者訂單能見度直達明年農曆年過後。

7. 南韓三星積極衝刺先進顯示器技術，傳有意來台找盟友，參與 LED 驅動 IC 廠 3527 聚積私募案，攜手搶食商機龐大的 Mini／MicroLED 應用市場。聚積先前已引入全球筆電觸控板、觸控螢幕 IC 與指向裝置市占龍頭廠 2458 義隆資金，讓義隆成為聚積公司派之外最大股東。若三星參與聚積私募案成局，未來三星、聚積、義隆鐵三角勢力成形，將是台韓廠商首次在先進顯示器領域開發大串連。

8.2002 中鋼次級品鋼價與 2014 中鴻 10 月盤價上周各調漲 1，000 元，為近期最高漲幅，鋼市連連安打，預期國慶假期過後中鋼將開出的 11 月行情，可望接續漲價火力，為各鋼廠第 4 季得分扮演關鍵角色，2002 中鋼、2014 中鴻、2023 燁輝、2029 盛餘等鋼鐵股有機會受惠。