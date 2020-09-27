高盛看好疫情「塵埃落定」後 新興市場貨幣將見反彈

儘管全球還在擔憂第二波疫情升溫，高盛 (Goldman Sachs) 已經選定疫情後的押注，他們在最新報告中指出，當塵埃落定，墨西哥披索將是新興市場最佳貨幣。

高盛策略師在本週報告中指出，雖然在風險普遍、美元依舊走強情況下，投資新興市場貨幣還為時過早，但已經可以思考系統性機會。

高盛全球外匯研究聯席主管 Kamakshya Trivedi 和新興市場跨資產研究主管 Caesar Maasry 領導的團隊表示，隨著新冠疫情逐漸緩解，新興市場貨幣投資機會值得關注。其中最具吸引力的是墨西哥披索，緊隨其後的是南非蘭特和俄羅斯盧布。

高盛認為，這些貨幣具有高周期性貝塔 (beta)，以及多頭套利的特點。

報告說：「披索仍然是我們在這一組中的首選，雖然比起一些其他高殖利率新興市場，披索的上漲空間似乎有限，但本週的拋售，意味著美元 / 墨西哥披索匯率，比起疫情前的 19 附近，約高估了 10%。」

美元兌墨西哥披索在週五徘徊在 22.2 附近。

相對於披索，高盛分析師認為蘭特和盧布都有更大的上漲空間，蘭特被嚴重低估，盧布在今年迄今的拋售中反彈幅度較小。

但兩者都有重大的國內風險，例如非 10 月份將宣布中期預算，俄羅斯面對高政治風險和總體經濟不利的雙重打擊。

截至週五，盧布兌美元的交易價格約為 77.57，而蘭特徘徊在 17.08 以下。