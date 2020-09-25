內外資聯手調節中信金近3萬張 面板雙虎操作不同調

台股今 (25) 日受電子權值股賣壓，終場紅翻黑下跌 31.47 點，收在 12232.91 點，三大法人同步站在賣方，大賣台股 57.04 億元，其中，外資連七賣，觀察內外資操作，同步調節中信金近 3 萬張，但對面板雙虎操作不同調。

外資前十大買超標的，鎖定買進低價面板雙虎買進，分別買進群創、友達 63660、14061 張，加碼元大台灣 50 反 1 約 12362 張，宏碁 10369 張，其他依序為大亞、玉山金、元大金、台達化、欣興、國喬。

賣超方面，外資大賣中信金 27688 張、避險指標富邦 VIX 也有 20711 張，賣超長榮、華邦電皆逾萬張，分別達 19784、13898 張，其他依序為聯合再生、金像電、新光金、旺宏、長榮航、統一。

投信則鎖定買超聯電 2986 張、開發金 1729 張、玉山金 1248 張、正隆 1189 張，其他依序為仁寶、中化生、英業達、第一金、冠德、兆豐金；賣超方面，投信大舉減碼面板雙虎，友達、群創遭賣 15279、10050 張，中信金 2156 張、金像電、台泥也有 1021、1000 張，其他依序為日月光投控、鴻海、東和鋼鐵、啟碁、台光電。

期貨方面，外資加碼多單 8546 口，多單未平倉口數 23990 口，投信減碼 22 口空單，空單未平倉口數來到 39976 口，自營商則減碼 1299 口多單，多單未平倉口數達 13606 口。

法人指出，大盤居高思危的觀望氣氛濃厚，台股仍不敵美股弱勢利空，加上外資操作偏保守，台股上漲有壓，預期中秋連假前，大盤將維持弱勢震盪整理格局。