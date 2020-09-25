〈台股盤後〉高低震盪236點大洗三溫暖 尾盤跌幅收斂小跌31點 周線收黑

美股 24 日止跌激勵台股今 (25) 日早盤一度站上 12300 點，但大型電子權值股難敵賣壓調節，拖累台股紅翻黑一度大跌逾百點，高低震盪逾 236 點，盤上航運、金融股則相對穩健，終場加權指數小跌 31.47 點或 0.26%，收在 12232.91 點，成交量 2090.43 億元，累計本周大跌 642.71 點，周線收黑。

觀察蘋概三王走勢，台積電、鴻海、大立光開高震盪，其中，台積電近日持續遭外資調節，仍呈現貼息，但尾盤在買盤進駐下以小漲作收，鴻海、大立光則在盤下震盪，跌幅接近 1%、2%，其他權值股方面，聯電跌逾 3%、聯發科更跌破 600 元整數關卡，聚陽、聯詠、瑞昱皆在盤下。

盤面上金融保險族群逆勢抗跌，安泰銀、上海商銀漲幅皆超過 2%，玉山金、兆豐金、開發金、華南金、第一金、永豐金等漲幅也超過 1%，

傳產族群同樣抗跌，其中航運股陽明漲逾 8%，長榮、陽明漲幅也超過 4%，自行車雙雄巨大、美利達漲幅也有近半根停板。

從族群觀察，電子、生技醫療股為盤上弱勢族群，反觀金融、航運、食品、塑膠、水泥等傳產族群力守紅盤之上。

展望後市，法人表示，目前大盤居高思危的觀望氣氛濃厚，台股仍不敵美股弱勢利空，加上外資操作偏保守，台股上漲有壓，預期大盤近期將維持弱勢震盪整理格局。