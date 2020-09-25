中碳積極佈局儲能市場 最快年底前評估擴產計畫

中碳 (1723-TW) 積極佈局電池負極材料，介相石墨碳微球產品已打入日本家用儲能市場，也有許多潛在客戶正開發中，看好儲能應用可望成為營運未來主要成長動能之一，最快今年底將評估是否擴增產線。

中碳已在電池負極材料開發投入 20 年，目前介相碳微球年產能共 7500 噸，並在屏南工業區籌設屏南廠，投入石墨化製程，建造第一條介相石墨碳微球產線，年產能達 2000 噸，去年 6 月投產。

中碳表示，介相石墨碳微球為鋰離子電池的關鍵材料，應用領域廣泛，除電動工具、空拍機、電子菸與 3C 產品之外，還包括太陽能、風力發電及相關儲能系統，目前介相石墨碳微球產品已在國內儲能市場開始推動。

而由於日本政府建築法規要求住宅需裝設儲能設備，帶動相關商機，目前中碳已打入日本家用儲能市場，在韓國、東南亞、歐洲等地也有潛在客戶開發中。

中碳看好，若順利取得訂單，明年起儲能市場將成營運主要成長動能之一，也將在今年底、明年初評估是否擴增第二條介相石墨碳微球產線。

超級電容活性碳、石墨塊材也是中碳發展中的新品。中碳表示，超級電容活性碳主要用在電動公車、輕軌電車或風機等特殊用途；石墨塊材可應用在手機表面玻璃模具，正在試車中，預計今年底、明年初商轉。

中碳上半年煤焦油、輕油系列產品反映油價跌價，加上進出口船運受疫情影響，稅後純益年減 5 成，每股純益 1.49 元。中碳表示，下半年在船運恢復下，加上油價回穩，產品價格也回溫，下半年營運將優於上半年。