儒鴻印尼擴產計畫重啟大步 已投6.42億元建廠拚明年投產

成衣代工大廠儒鴻 (1476-TW) 印尼建廠計畫重新邁大步，今 (25) 日公告，子公司 PT ECLAT TEXTILE INTERNATIONAL 租地委建廠房，累計簽契約金額已達 6.42 億元，第一期成衣產能 100 萬件，預計明年第三季至第四季開出。

儒鴻先前為配合客戶分散生產基地集中風險，同時擴大生產規模以滿足產能需求，在印尼投資額 1.75 億美元、約新台幣 51 億元建新廠，而今日公告的 6.42 億元，儒鴻解釋，主要支應設計費、廠房建築工程費用等支出。

據了解，儒鴻印尼新產能本計劃在明年中開出，但上半年因為疫情導致市場需求不確定性因素增加，擴產計畫也因此放緩，不過，隨市況回溫，計畫也再次向前邁大步，預計明年仍可望在印尼開出新產能。

而根據公司計劃，印尼產能將分三期開出，第一期年產能 100 萬件成衣，預計明年第三季底至第四季初投產，第二期的另外 100 萬件則將在 2021 年全數開出，至於第三期布料 100 萬公斤，則依照需求分批開出。

目前儒鴻成衣年產能 850 萬件，在印尼投入以及產線效率持續優化下，明年產能將衝千萬件規模，布料方面目前年產能約 250 萬公斤。