好市多7月同店銷售輕易打敗分析師預期 股價刷新52週高點

好市多 (COST-US) 週四發布 7 月份同店銷售數據，顯示即使疫情挫傷零售業其他領域，好市多仍舊表現強勁。

8 月 2 日止的 4 週，好市多同店銷售年成長 13.2%，不計含外匯和波動性較大的產品 (如汽油)，同店銷售年增 15.8%，遠高於分析師先前估計的 10% 成長率。

美國同店銷售成長 15.7%，也輕鬆超過分析師先前預期的負成長 10%。全球客流量增加 1.6%，美國客流量增加 4.5%。此外，美國收據金額平均上升 11.4%，顯示消費者每趟購物的消費金額提高，這現象在好市多與其他零售領域均可察覺。

電子商務 7 月大增 76%，雖然不及 6 月增幅，但仍是令人印象深刻的數字。

好市多週四上漲近 1% 至 343.31 美元，刷新 52 週高點，且高於同日 S&P 500 約 0.6% 升幅，今年迄今約有 16% 漲幅。

經歷 3 月份消費者爭先恐後地囤積糧食雜貨後，4 月對好市多來說是相對平穩的月份，令一些投資者擔心好市多無法在疫情期間撈到什麼好處，但 5 月和 6 月的強勁銷售結果表明，好市多有能力持續吸引注重價值和基本要素的消費者前往，7 月的表現也符合這個模式。