聯詠8月營收72.83億元 連兩個月寫新高 Q3將再改寫新猷

驅動晶片大廠聯詠 (3034-TW) 今 (7) 日公告 8 月營收 72.83 億元，月增 8%，年增 30.82%，累計前 8 月營收 495.29 億元，年增 17.28%；受惠面板需求升溫，聯詠大、小尺寸驅動晶片以及電視 SOC 出貨同步暢旺，聯詠營收連兩個月創高，第三季可望再寫新猷。

聯詠預估，第三季隨著各國政府推出紓困計畫，刺激終端市場，整體消費性電子需求回溫，看好居家辦公、遠距教學的宅經濟需求將延續，營收將達 200-206 億元，季增 7-11%，年增 20-24%，法人指出，聯詠 7、8 月營收合計達 140 億元，第三季可望順利達標。

聯詠本季大、小尺寸驅動晶片需求同步升溫，其中，大尺寸受惠韓系面板廠退出市場，市占持續攀升，小尺寸也受惠手機訂單回流，TDDI(觸控暨驅動整合晶片) 出貨將有顯著成長，整體驅動晶片業績將優於上季。

聯詠 SOC 則隨著筆電、平板、電競螢幕，以及大電視需求強勁，整體業績同樣優上季，且螢幕相關晶片因對手海思退出市場，將取得更多市占。

此外，聯詠 Mini LED 驅動晶片也有斬獲，目前已進入量產，預計第四季將有顯著營收貢獻，為下半年營運增溫。