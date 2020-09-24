〈MIC產業研討會〉遠距商機帶動換機潮 今年全球筆電出貨將創近五年新高

資策會 (MIC) 今 (24) 日召開研討會，資深產業顧問楊中傑表示，今年筆電換機潮在疫情帶動遠距商機下提早浮現，估全球筆電出貨將達 1.7 億台，年增 6%，台灣筆電出貨也將年增 7.9%，同創近五年新高，但隨著需求逐步滿足後，估明年出貨量將下滑至 1.63 億台，年減 4.3%。

楊中傑指出，全球在疫情尚未緩解下，遠距辦公、遠距教學持續發展帶動全球筆電需求，其中商用、教育筆電需求最強勁，以台灣資訊系統產品出貨規模為例，今年出貨可望超越 2017 年換機潮，達 1.39 億台、年增 7.9%。

展望未來，楊中傑表示，未來十年供應鏈將面臨生產基地移轉、區域化供應鏈變化，預期筆電供應鏈，組裝廠將持續移出中國，雖然估 2030 年中國仍是全球筆電製造重鎮之一，但比重將下滑至 40%，相關零組件則開始移往東南亞，估 2030 年東南亞組裝比重將達逾 5 成，台灣則仍以研發為主，組裝約占 5%。

另一方面，在 5G、遠距應用下，楊中傑表示，今年全球伺服器出貨量也將保持成長，估出貨量將達 1244.6 萬台、年增 2.9%，其中，台灣也因廠商產能擴大，估出貨量將達 454.4 萬台、年增 5.4%，展望明年，預期在英特爾 (INTC-US) 新品、5G 滲透率提高下，對資料中心需求提高，都有利於台灣伺服器出貨。