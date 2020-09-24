〈安碁資訊法說〉資安傳統旺季 Q4樂觀營運

資安服務廠安碁資訊 (6690-TW) 今 (24) 日舉辦法說會，展望未來，總經理吳乙南表示，上半年營運穩健，依目前客戶、訂單情況來看，對第 4 季營運展望樂觀，加上年底為客戶續約、專案驗收、新案開案旺季，今年傳統旺季可期。

吳乙南表示，今年疫情讓全球政府、企業更重視跨國資安服務技術、經驗，加上 5G 等新興服務，帶動資訊應用服務增加，連帶推動資安需求，對第 4 季營運樂觀。

安碁資訊目前三大業務，包含資安整合監控及防護服務、資安顧問服務 (SOC)、資安平台建置服務等，上半年營收占比各約 68%、13%、19%，毛利率以監控防護服務最高達逾 40%，資安平台建置則不到 4 成。

展望未來，吳乙南指出，計畫擴大與夥伴合作，強化軟硬體整合服務，提升在資安平台建置的毛利率，像是日前宣布與杜浦數位安全有限公司 (Team T5) 結盟，整合資安 AI 大數據與端點威脅偵測平台，首波服務將在第 4 季上線。

客戶別方面，安碁資訊目前仍以經濟部、台水、中油、台電等政府單位專案比重最高，營收比重約 7 成，吳乙南表示，近年正積極擴大布局金融、電信產業，其中，今年順利打入兩家大型金控業者，預期第 4 季服務就可上線、貢獻營收。

安碁資訊 8 月合併營收達 5881.8 萬元，月增 9.18%、年增 29.78%，仍維持營收雙位數成長，今年可望達成雙位數成長目標，累計今年前 8 月營收達 4.6 億元、年增 26.1%。