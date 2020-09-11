安碁資訊擴大布局東南亞 Q4企業端點威脅服務上線

資安服務廠安碁資訊 (6690-TW) 近年擴大布局東南亞市場，陸續進軍泰國、印尼市場與當地電信、合作夥伴成立資安聯盟提供顧問服務 (SOC)，因應資安需求，安碁資訊表示，預期第 4 季將針對當地企業擴大提供端點威脅服務，有助營運升溫。

安碁資訊指出，為強化與東南亞合作夥伴策略聯盟的能量，日前已與杜浦數位安全有限公司 (Team T5) 結盟，整合資安 AI 大數據與端點威脅偵測平台，提供亞太區企業客戶進階的端點威脅服務，首波服務預計第 4 季上線。

面對全球疫情，安碁資訊指出，雖然各國以鎖城、封閉國境等方式防止病毒蔓延，但防疫期間網路釣魚郵件、勒索軟體威脅資安攻擊手法卻更加頻繁，將持續提升跨國資安服務技術、經驗，而除了泰國、印尼外，也將進一步評估開發馬來西亞、越南等市場。

國內方面，安碁資訊表示，除協助經濟部、交通部、水利署與能源局等政府單位，建置資訊分享與分析中心、資訊安全監控中心外，也擴大服務金融、電信等產業，目前也正與純網銀業者接洽，拓展業務版圖。

安碁資訊 8 月合併營收達 5881.8 萬元，月增 9.18%、年增 29.78%，仍維持營收雙位數成長，今年可望達成雙位數成長目標，累計今年前 8 月營收達 4.6 億元、年增 26.1%。