經濟部通過光洋科擴大投資10億元 南科擴建新廠

經濟部投資台灣事務所今 (24) 日通過光洋科 (1785-TW)、嘉鋼 (2067-TW)、亞獵士科技等 3 家廠商，投資逾 17 元億元擴大投資台灣，其中，光洋科因應高階半導體需求，將投資逾 10 億元在南科擴廠，累計投資台灣三大方案已吸引 663 家企業，投資約 1 兆 1154 億元。

經濟部表示，光洋科日前躋身台積電 (2330-TW) 綠色供應鏈，因應高階半導體訂單湧入，規劃斥資逾 10 億元，在南科擴建半導體大型靶材塑性成型中心，預計明年第 2 季完工，將可滿足未來 5-10 年台灣半導體靶材產能及需求。

嘉鋼專注鑄件精密加工 40 多年，在汽車、農工業、液壓、建築機械等鑄件供應商皆占有一席之地，目前在嘉義、中國河北、江蘇設有 3 座鑄造廠、2 座加工廠，因應全球供應鍵重組與歐、美、日客戶需求，嘉鋼計畫投資近 2 億元擴增產線，導入新式鑄造設備。

另一方面，經濟部指出，亞獵士是全球第一大自行車鋁輪圈製造商，擁有自有品牌 ALEXRIMS，獲國內外知名自行車大廠與國際冠軍選手採用，為維持國際市場領導地位，亞獵士將斥資逾 5 億元在台南山上工業區新建廠房，設置全輪圈自動化產線與原料產線，推動智慧製造。