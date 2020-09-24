國際勞工組織：今年前9個月全球勞工收入減少10.7%

據國際勞工組織 (ILO) 最新的報告顯示，受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊，今年前 9 個月全球勞工收入較去年同期下跌了 10.7%，損失相當於 3.5 兆美元。

報告中表示，新冠肺炎疫情對就業所帶來的損失，高於先前所預期，有數億個工作職位流失，勞工收入大規模減少，相當於 2019 年前三季全球國內生產總值 (GDP) 的 5.5%。

報告中也表示，僅在今年第二季，全球工時就減少了 17.3%，相當於 4.95 億個全職工作，高於先前預期的 14%。報告也預期第三季工作時間損失為 12.1%，相當於 3.45 億個工作崗位，並預期在今年第四季，全球工時將較去年同減少 8.6%，相當於 2.45 億個全職工作。

國際勞工組織表示，工作場所被迫關閉，持續對全球各地的勞動力市場造成衝擊。對於發展中國家和新興經濟體的勞工，特別是那些從事非正職的勞工影響更大。此外，女性就業人數的下跌較男性更大。

經濟合作暨發展組織 (OECD) 曾表示，全球發達經濟體的失業率將在年底創下經濟大蕭條以來的新高，並且最早可能要到 2022 年才能回到疫情前的水平。OECD 也警告表示，如果各國過早撤回支持就業的緊急措施，將不利於就業市場，並呼籲各國政府應啟動新計劃，鼓勵企業僱用員工，特別針對首次進入就業市場的勞工。

OECD 就業主管 Stefano Scarpetta 表示：「我們基本上回到了 2010 年的狀態。在 3 個月內，我們就流失了過去 10 年時間才能獲得的所有就業機會。」