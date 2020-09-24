進軍智慧腳踏車市場？亞馬遜：烏龍一場！EX-Prime跟我們沒半點關係

亞馬遜 (AMZN-US) 進軍智慧腳踏車市場？烏龍一場！

設備公司 Echelon 週二宣布推出售價 500 美元的「EX-Prime」，且強調「EX-Prime」是與亞馬遜合作打造的首款連網健身產品，引起業界一陣譁然，並將其視為亞馬遜進軍智慧腳踏車市場之舉，導致健身車製造商 Peloton (PTON-US) 週二重挫 6% 之多。

然而，亞馬遜當晚澄清，否認與 Echelon 和「EX-Prime」之間有合作關係，並稱已向 Echelon 要求停止販售該款腳踏車並更換其品牌。

Peloton 週三股價又回神，且創下 52 週新高。

亞馬遜也自其賣場網站下架該款產品，且將其列為「目前無法取得」。

亞馬遜發言人澄清，「該款腳踏車非屬亞馬遜產品，也與亞馬遜 Prime 無關。Echelon 與亞馬遜之間沒有正式的合作關係。我們將與 Echelon 溝通，使其澄清此點並停止銷售該產品和變更產品品牌。」

Echelon 發言人 Marissa Mastellone 聲明，「該產品是由 Echelon 製造，但在亞馬遜上獨家販售。公司正努力重塑產品品牌，以期盡快上架銷售。」

Mastellone 表示，Echelon 預計一旦更名完成就會立刻在亞馬遜網站重新上架販售。