沃爾瑪成華爾街寵兒 分析師：催化劑多 還有上漲空間

沃爾瑪 (WMT-US) 今年迄今上漲 16% 以上，輕鬆超越大盤，2 位分析師週二表示，沃爾瑪還有更多上漲空間。

沃爾瑪股價不缺催化劑。沃爾瑪這類大型必需品零售商是新冠疫情下的受益者，因為這類零售商可以持續營業，且輕易吸收增加的營運成本。此外，沃爾瑪一直與線上業者保持合作夥伴關係、近期推出一項訂閱服務，且似乎將入股新抖音，如果 Flipkart 上市，可能將其投資提高一倍。

不只如此，Oppenheimer 分析師 Rupesh Parikh 週二重申沃爾瑪股票「優於大盤」的評級，並將目標價自 145 美元調升至 152 美元，以反映其獲利估值的上升。他認為，「沃爾瑪能實現至少偏低個位數的營業利益成長，且具有與新投資相關的上升潛力。」

投資者可能會擔心此時買進沃爾瑪是在追高，但 Parikh 指出，沃爾瑪股價相對本益比在 1.18，仍低於近期峰值，而且有鑑於電商成長潛力提高，沃爾瑪的估值應該要比過去更高。

他還認為，「由於 Covid-19 重創了小型競爭對手，因此沃爾瑪在疫情中的良好定位可協助公司自這些小型對手中搶走更多市占率。同時市場似乎還沒有看到沃爾瑪在抖音和 Flipkart 上的投資之未來成長空間。」

瑞銀分析師 Michael Lasser 重申「買進」評級，目標價 148 美元。雖然他也樂見沃爾瑪近期多項舉措，但其中他最關注的是 Walmart + 訂閱服務的成長。

Lasser 預估，Walmart+ 明年年底前將有 1000 萬名訂閱者，這些訂閱者的消費能力將有助沃爾瑪維持健康的電商成長，這些會員每人每月只需支出 100 美元，其數位銷售金額就增加 120 億美元。當然，這只是營收，真正獲利會依照商品品項和運費成本而波動。

Lasser 表示，整體而言，從提高忠誠度以成為沃爾瑪回頭客的優點來看，這項訂閱服務是推升沃爾瑪股價的關鍵動力。

沃爾瑪週二上漲 0.9% 至 138.31 美元。