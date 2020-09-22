疫情攪局銀行斷尾求生 彰銀、華銀出售美飯店聯貸債權

新冠肺炎疫情打亂企業布局，連帶讓銀行授信也受影響，由彰銀主辦、華銀參貸的 Waterscape Resort 飯店聯貸案，受飯店歇業影響，兩家銀行決議將 6300 萬美元債權出售給資產管理公司斷尾求生，評估約可回收 8 成債權。

Waterscape Resort 聯貸案由彰銀紐約分行主辦，參貸行為華銀紐約分行，受疫情重挫全球觀光產業影響，美國 Waterscape Resort 飯店受疫情衝擊黯然熄燈歇業，導致營運資金斷炊，間接影響銀行債權。

由彰銀主辦的 Waterscape Resort 聯貸案總規模約 6300 萬美元，其中彰銀曝險金額約 3079 萬美元，華銀約 3200 萬美元，據悉兩家銀行已在 8 月將曝險金額全數轉銷呆帳，其中華銀更是全數轉銷呆帳，彰銀則列為第三類放款，提存約 10% 備抵呆帳。

銀行主管透露，Waterscape Resort 聯貸案主要以不動產設定抵押擔保，而且是十足擔保，原本銀行規劃可透過拍賣不動產回沖，降低呆帳損失，但考量國際疫情反覆，不動產未來變數仍大，因此決議將債權售予資產管理公司。

根據聯貸主辦行彰銀評估，債權出售後預估約可回收 8 成以上債權，預計最晚年底前完成債權處分，回收債權沖銷呆帳損失。