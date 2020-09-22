台股空方氣盛回測季線 外資連4天提款 三大法人賣超171.1億元

美股周一收黑，台股今 (22) 日也遭空軍襲擊，早盤大跌逾 160 點，摜破月線並回測季線支撐，電子、金融、傳產類股全面倒地，僅靠零星個股撐場，終場指數下跌 149 點，收在 12645 點，成交值創近 3 個月來新低，三大法人同站賣方，合計賣超 171.19 億元。

台股仍無法放量，成交值萎縮至 1693 億元，其中，外資賣超 94.09 億元，呈現連 4 賣；投信也賣超 13.20 億元；自營商同步賣超 63.89 億元，三大法人聯手賣超 171.19 億元。

觀察蘋概三王走勢，台積電昨日遭內外資聯手調節逾 1.7 萬張，今日股價續修正，終場下跌約 0.7%，收 437 元，失守月線；股王大立光賣壓沉重，下挫 1%，收 3460 元；鴻海續呈弱勢，終場跌 0.8%，收 76.8 元。

其他權值股普遍走弱，金融股依舊是殺盤重心，富邦金、兆豐金、玉山金、新光金等皆跌逾 1%；台塑四寶漲多拉回，台塑化跌逾 3% 最重；台達電、日月光投控、和泰車、中租 - KY、矽力 - KY、國巨、和碩等，跌勢都相當重。

聯發科今日遭重手調節，終場下跌逾 2%，退守 600 元整數關卡；不過，部分 IC 設計族群卻逆勢突圍，類比科亮燈漲停，創惟、富鼎約上漲半根停板，聯詠、義隆、力旺、系微等也表現不俗。

傳產族群今日賣壓沉重，其中，造紙、油燃類股指數重挫逾 3%，塑橡膠、汽車、機電、汽車等類股均跌逾 2%。不過，貨櫃雙雄受惠美國線運價高漲，股價相對抗跌，陽明漲近 1%，長榮平盤作收，此外，中菲行、志信、新興等航運股也在盤面上表現。

法人表示，台股短線、當沖比重逐步提高，盤面上雖仍有主流股快速輪動，但較難看到單一族群的買盤能強勁延續，展望後市，由於美股已跌破季線，這兩天台股波動幅度恐加大，不排除向下回測季線，但台幣強勢，跌破季線可能性不大，預期將維持橫盤整理格局。