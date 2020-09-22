〈台股盤後〉電金傳產全走弱 量縮跌破12700點

台股今 (22) 日受美股重挫回測影響，電子權值、金融傳產股全面走弱，大盤震盪走低，大跌逾百點，終場指數下跌 149.61 點或 1.17%，收在 12645.51 點，跌破 10 日線、月線，失守 12700 點，回測季線支撐，成交量則持續萎縮至 1693.88 億元。

蘋概三王今續呈疲軟，台積電、大立光、鴻海走跌，拖累大盤跌破 12700 點大關，整體電子權值股、台塑四寶表現也弱勢，其中，上銀、致茂、中租 - KY、矽力 - KY 跌幅也超過 3%，台塑化、台塑、南亞等也在盤下。

盤面上抗跌族群集中題材股，市場看好第 4 季面板供不應求情況將延續，大尺寸面板報價可望續揚 10%，激勵群創逆勢收紅、友達則收在平盤同樣逆勢抗跌。

板卡廠方面受惠輝達、超微等新品陸續推出，下半年營運動能強勁，麗台攻上漲停，精英漲幅也接近半根停板，撼訊、華碩也都力守紅盤，逆勢抗跌。

台股八大類股今全面走跌，其中，生技族群持續遭到調節，中天、合一、永昕跌幅都超過 6%，中裕、合世、大學光也走弱，金融族群同樣疲軟，新光金、中信金、玉山金、國泰金、新光金也在盤下，而從類股觀察，僅玻璃陶瓷類股力守平盤之上。

新台幣匯率方面，持續與台股脫鉤，在熱錢效應新台幣早盤再度叩關 28 字頭，強升 1.88 角，最高來到 28.970 元兌換 1 美元，而新台幣持續強升，恐讓以外貿出口為主的電子科技業，本季承受龐大匯損壓力。

展望後市，法人表示，台股持續受美股走弱影響，量縮回測季線支撐，加上類股輪動快速，預期大盤近期仍將維持橫向整理格局。