〈陸股盤後〉利空因素不斷 上證量縮收黑

美國下挫、中國實體清單推出後的不確定性，加上國慶長假因素影響，導致周二 (22 日)A 股走勢呈現震盪。早盤三大指數開低後震盪走高，盤中一度由黑翻紅，但後續買盤力道不足，三大指數再度回檔下滑，終場均收在今日相對低點。

今日有四檔科創 50 ETF 進行為期一日的申購作業，造成市場瘋搶，因供不應求，最後四檔 ETF 均進入比例配售流程。相較於科創 50 ETF 的盛況，滬深股市人氣持續低迷，今日成交金額跌至 7000 億人民幣關卡，達 7022 億人民幣，較前一日下滑逾 500 億人民幣。

盤面上，滬深兩指數各類各大多下滑，旅遊、航空、非鐵金屬、物流、煤炭、半導體、汽車等概念股跌幅較重，鋼鐵、石油、建材、地產、保險、銀行等類股也走低。至於醫療、證券、疫苗等概念股則逆勢走揚。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指下跌 1.29%，報 3274.3 點；深證成指下跌 0.96%，報 13023.43 點；創業板指下跌 0.53%，報 2555.54 點。

北向資金進出方面，周二北向資金賣超 20 億人民幣，其中滬股通賣超人民幣 18.5 億元，深股通賣超人民幣 1.5 億元。

產業消息

近月黃金期貨重挫逼近 1900 大關，相關個股走低，盛達資源大跌 4.17%、赤峰黃金大跌 4%、紫金礦業重挫 4.5%、銀泰黃金下滑 2.1%。

法人觀點

國泰君安指出企業獲利上揚支撐著 A 股修正的幅度，而在這波指數震盪整理的期間內，若因中美等不確定因素對指數產生意外衝擊，投資人應把握每次回檔機會為後勢做好佈局。

華鑫證券則表示從本周一指數走勢來看，成交量快速萎縮，及北向資金在滬深 兩市賣超 64 億人民幣，壓抑市場人氣並限制指數反彈空間。而周一陸股的修正，再加上美股又再次下挫，短線 A 股走勢仍有再探底的可能性。

