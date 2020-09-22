

◆盤勢分析

1. 周一美股波動劇烈，因歐洲新冠疫情惡化、大型銀行洗錢醜聞等因素，美股開盤即向下回檔，但在科技股抗跌撐盤下，那斯達克指數終場僅下跌 0.13%，道瓊指數跌幅為四大指數中最重者、達 1.84%，台股 ADR 漲跌互見，台積電 ADR 終場上漲 0.44%。

2. 周一台股早盤最高一度來到 12,952 點，但觀望氣氛浮現，市場買盤縮手，權值指標股 2330 台積電由紅翻黑，周一加權指數下跌 80.5 點，終場收在 12,795.12 點，跌幅為 0.63%，無法站穩 5 日均線，成交金額為 1714.10 億元，籌碼方面，周一三大法人合計賣超 130.35 億元：外資賣超 64.8 億元、投信賣超 6.13 億元、自營商賣超 59.42 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：周一大盤量能不到 1800 億，呈現價跌量縮，後續若帶量跌破月線，觀察能否收下影線。

（2）、均線：指數周一失守 5 日線 (約 12,873 點)，目前下檔以月線附近位置(約 12,745 點) 作為短線支撐。

（3）、技術指標：周一 K 值雖仍大於 D 值，但開口幾乎已收斂閉合，周二指數若震盪、無力收紅，短線上恐怕將轉為死亡交叉。

4. 櫃買指數周一終場下跌 0.92%，收在 167.36 點，目前亦失守 5 日線 (167.6 點)，下檔可以月線(約 166 點) 附近作為短線支撐。

5. 觀盤重點：市場投資人居高思危，萬三關卡前近關情怯，短線、當沖比重逐步提高，盤面上雖仍有主流股快速輪動，但較難看到單一族群的買盤能強勁延續，另外，台海關係趨於緊張，可能亦是市場買盤縮手的原因之一，周一雖然有許多百元以下低價股表現活潑，但在選股方向上，我們建議仍以產業趨勢正向、具有實質業績之族群為首選，並控制持股水位在 6 成以下，後續可關注的產業包括 : 網通、車用、自行車，以及營建、鋼鐵。

6. 砷化鎵大廠 8086 宏捷科公告獲利自結數， 8 月稅後純益 5,000 萬元，年增 6%，每股稅後賺 0.29 元，由於思佳訊（Skyworks）訂單回流，加上中系客戶 4G PA 也加單，目前宏捷科訂單能見度看到 11 月。

7. 受惠於先進製程 NRE 業績大幅認列，加上 ASIC 出貨持穩，市場看好 3443 創意 9 月營收維持 8 月水準，第三季營收應可較上季成長逾一成。因應未來龐大的巨量資料運算需求，創意陸續與國際大廠合作，同時也協助客戶採用台積電 CoWoS 先進封裝製程，2021 年營收可望持續向上成長。

8.Sony 旗下 PS 5 主機預購熱度居高不下，Sony 對外承諾在年底前會供應更多 PS5 產能並向供應鏈追單，PCB 供應鏈方面，主要硬板廠都配合三大遊戲機廠商合作多年，包括 5469 瀚宇博、4927 泰鼎 - KY、3037 欣興、8046 南電可望受惠。

