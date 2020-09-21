電金無力殺聲隆隆 台股虎頭蛇尾失守5日線 跌80點收12795點

台幣今 (21) 日早盤再度強勢升值，睽違 7 年半首見 28 字頭，台股早盤重拾漲勢，一度來到 12952 點，但隨著獲利了結賣壓出籠，加上美電子盤下挫拖累，電子、金融股普遍走跌，僅台塑集團傳產股持續獲買盤挹注，指數終場下跌 80.5 點，收在 12795.12 點，跌破 5 日線，成交值萎縮至 1706.04 億元。

觀察蘋概三王表現，美國處理器大廠超微 (AMD) 傳獲供貨華為許可，利多激勵台積電今日股價一度上漲來到 450 元，但隨著高檔調節賣壓出籠，終場翻黑下跌 0.9%，收在 440 元；大立光早盤一度漲 1.6%，終場小漲收在 3495 元；鴻海則一路在平盤附近整理，終場收小跌。

IC 設計指標股聯發科早盤也一度漲逾 2%，終場漲幅略收斂至 1% 內，收在 616 元；矽力 - KY 受惠去美化效應，同步強勢上漲約 2%，收在 1780 元；不過，瑞昱、力旺、矽創、智原、松翰、聯詠等均震盪下挫。

盤面上電子、金融股普遍走軟，聯電、廣達、日月光投控、和泰車、玉山金及富邦金等權值股，跌勢都相當重；資金轉進部分傳產股，台塑四寶持續獲買盤青睞，其中以台塑漲逾 2% 最多。

營見股表現仍強勢，甲山林旗下的愛山林今日漲停，近 1 個半月以來股價翻倍成長，其他包括京城、太子、欣陸、鄉林、遠雄、皇昌、寶徠、潤隆，漲勢也相當強勁。