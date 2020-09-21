【安聯投信】避險及收益需求未歇 信用債市續迎淨流入

聯準會暗示低利環境將維持至 2023 年，但也重申疫情仍帶來不確定性，債券資產漲多跌少。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周三大信用債市皆迎來資金流入，其中投資級債流入金額較前一周降溫，為過去 23 周以來最低淨流入金額；高收益債則是由前一周淨流出轉為淨流入約 4.1 億美元，重拾動能。

安聯投信指出，美國聯準會於上周最新公開市場操作委員會（FOMC）中表示美國經濟持續自疫情衝擊復甦，並強調將會以適當政策持續支持達成通膨與目標。在美中關係方面，美國對中國企 App 限制使兩國關係持續緊張，市場避險情緒微幅上升，多數債券資產如全球政府債、歐美等地投資級與高收益債單周皆收漲。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶表示，為挽救疫情帶來的衝擊，美國聯準會於今年一口氣推出降息 6 碼的寬鬆政策，使得聯邦基金匯率來到 0-0.25% 的低點；此外，聯準會在 8 月宣布的全新「平均通膨目標」，表示為達成通膨長期平均 2% 目標，將可接受通膨溫和超過 2% 一段時間，並在此之前不會輕易升息，暗示了市場利率在未來短期內恐將維持當前低點。

謝佳伶表示，在低利狀況可能延長的前提下，市場資金將追逐如債券等具收益的標的，而在債券市場中，信用債如高收益債因平均具有優於公債的殖利率，相對受到追求收益的投資人青睞，全球高收益債是近期已由 3 月市場流動性危機的淨流出狀態，轉正為至近期淨流入 455 億美元，持續迎來資金流入。

進一步分析高收益債，謝佳伶指出，在市場情緒自疫情高點持續轉佳下，高收益債也持續回溫；舉例來說，美林全球高收益債指數利差自 3 月底最高近 1000 點，至 9 月初已快速收斂到約 550 點左右。此外，根據過去經驗，反應美國經濟狀況的數據如 ISM 製造業採購經理人指數（PMI）在過去近 20 年來與美林全球高收益債指數利差明顯呈反向走勢，而隨著此 PMI 指數從在 4 月落底至 41.5 後已一路回升至 8 月的 56，高收益債利差接下來有望持續收斂，有利資產後市表現。

在高收益債布局時，謝佳伶建議，首要應留意信用風險，故在投資時建議可關注經濟基本面相對穩健的美國企業所發債券，並以較高級別（B、BB 級以上）為主，較低相關風險。其次，也建議可挑選存續期較短（３年上下）的券種，有望降低債券在到期前遇到的變數，或是期間內因市場利率上下波動造成資產震盪的可能性，而結合上述特色的美國短年期高收益債，有望在提供當今市場上少見較佳收益的同時，也降低信用與利率風險，提供較佳風險調整後報酬。

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