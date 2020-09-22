股市大跌 有幾個會被問到的問題？

一個是逆價差，老爹解釋過，但其實老爹也花了點時間去考證，到底誰造成的逆價差或者是為什麼?

一種想法是新加坡摩台指交易到十月底，外資轉過來空台指期。的確, 摩台指未平倉小減，而台指期未平倉由 93158 口增至 100342 口，足足增加了 7184 口，似乎有這個味道。但外資持股是大型股，是否會大量的空台指期避險是個很大的疑問?

另一種想法是，高達 570 億台幣規模的元大龍頭閉鎖期 9/21 日到期，要面對短期的贖回賣壓，剛好國際股市也下跌，會不會只是巧合，哪一種才是你認為的答案。

下一個議題是：台幣升值，股市怎麼大跌了，為什麼?

台幣升值股市下跌其實是很少見的，其實台幣貶值股市上漲也是少見，只有 2012 年底安倍三箭，日圓大貶值，台幣跟貶的時期，各國透過貨幣貶值，創造競爭力 (而不是控制通膨)，這種情況一直延續到 2014 年中旬，一直都是處於台幣貶，股市卻是上漲的環境，當時誰貨幣貶得多，股市就漲得多。

在今年疫情萌芽期初，在 2 月底，也是有一段時期是台幣明顯升值，但股市卻是下跌的，老爹從追踪資金流向的角度, 發現十年債殖利率下滑，是否代表資金流向債市而不是股市。而最近的情況似乎也與今年二月底的情況有些類似。整理了圖形如下，還有其他各種情境，就給各位看倌自己看了。

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