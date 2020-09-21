全球入息型基金 抗震還能舒解退休金準備壓力

美股持續高檔震盪、勞退破產疑慮加深，面對波動與不確定性高的市場，富達投信建議，調整投資標的，以好股、好息、好收益的永續存息成長為主的全球入息型基金，具攻守兼備的投資優勢，不僅能抗波動，也可望紓解未來退休準備的壓力。
富達國際針對台灣職業婦女所作的投資理財調查發現，台灣職業婦女雖有投資經驗，卻逾半 (53％) 對實現自己的退休目標沒有信心，凸顯人口高齡化之後，對於收益需求增多，收益的來源必須比以往更多元化。
富達全球入息基金經理人 Daniel Roberts 表示，各國都面臨政府提供的養老金不再優渥的問題，值得注意的是，各國政府積極救市，規模龐大的刺激方案大幅提升財政壓力，迫使成熟國家將持續改革退休金計畫，未來將有更多的財務責任從國家轉移到個人，因此個人必須做好退休準備。
Daniel Roberts 進一步指出，投資永續成長的存息股是良好解方，股息可以作為退休後的收入來源，也適用於儲蓄進行再投資的投資人，如此一來，永續成長的全球優質存息股，勢必蔚為風潮。
另一方面，全球央行紛紛採用超低利率政策，美國聯準會也暗示接近零利率會持續到 2023 年，低利率已成為「新常態」，對於有收益需求的資金造成很大壓力。Daniel Roberts 觀察到，部分追求收益的國際投資人，已轉戰相對穩定的存息股，既可以滿足收益的需求，又能追求成長。
全球優質存息成長股多為資產負債表穩健的公司、佈局放眼全球，涵蓋傳統必須消費、金融與公用事業等防禦型類股，同時囊括先進科技、生物醫療、通訊服務等具備高成長潛力的個股，使得縱使面對市場不確定因素、甚至於市場出現下跌風險時，全球優質存息成長股普遍能展現出防禦的特性。
操作方面，富達全球入息基金持有美股雖占 3 成左右，但相較對比指數是減碼的，主要偏向歐洲 (英瑞士德法西荷)，還有亞洲部位在日本、中國 (通訊服務)、台韓 (半導體龍頭廠)，在當前市場資金持續流出美股之際，顯得特別吃香。
該基金是一檔主動選股的基金，重視股息的續航力、股息成長性，與股價合理性，可以讓投資人擁有長期「存息成長股」，且長期能夠經得起各種景氣循環的試煉。這也使得該檔基金績效中長期表現皆位於第 1 分位，且波動相較同類型平均低。特別近期股市持續修正之際，更加凸顯基金經理人選股功力，其提前向防禦股，加上投組中無尖牙科技股，避開短期科技沉重賣壓，為投組帶來加分效果。
截至 8 月底，投組的自然股息收益率為 3.2％，相較於對比指數（摩根士丹利綜合世界指數）成分股的 2.1％而言，高出 110 個百分點，在全球超低利的環境下，值得長抱。
此外，截至今年 7 月底止，該檔基金精選投資的 49 檔個股，有近八成是重視永續經營，為 ESG A 評等以上的公司。能夠獲得此評級的公司，不但要有良好的公司治理、還要有強大的競爭地位和穩定終端市場，能夠有效管理環境與社會風險。
根據富達國際研究 2009/12/31~2019/12/31 的資料顯示，富達獨有的 ESG 評鑑系統，股票分析師們所推薦的買進全球股票標的，普遍而言，可為投組進一步創造附加價值。