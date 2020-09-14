國際半導體展下周登場 首推虛實平台

SEMI(國際半導體產業協會) 今 (14) 日宣布，為了讓全球觀眾即時掌握展會盛況，將推出全新虛實整合展覽平台「SEMICON Taiwan 2020 Hybrid」，為實體展覽活動開啟嶄新的虛擬觀展體驗，平台預計 9 月 22 日正式上線。

SEMI 指出，SEMICON Taiwan 國際半導體展，將在 9 月 23 至 25 日登場，今年實體展館規劃 15 大主題專區與創新館，以及 19 場國際論壇，展示半導體最新應用技術，預計將聚集 550 家廠商，展出超過 2000 個攤位，吸引 45000 位專業人士參觀。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，今年疫情打亂全球展覽的腳步，無數活動被延期或轉到線上進行，SEMI 除了遵守高標準的防疫規範，也考量世界各地參觀者的觀展需求，首次推出 SEMICON Taiwan 2020 Hybrid 平台，整合線上線下觀展功能，讓參觀者不受空間所限，掌握第一手半導體產業脈動。

SEMICON Taiwan 2020 Hybrid 平台。(圖: SEMI 提供)

SEMI 說明，此次推出的 SEMICON Taiwan 2020 Hybrid，除了將展館空間概念複製至線上提供遠端觀展外，每個線上攤位都可以瀏覽展商的產品資訊、參觀者也能線上參與論壇或與展商直接交流。

此外，也可配合 VR 眼鏡體驗 360 度虛擬展區，讓無法造訪的參觀者也能親臨現場，此全新虛擬體驗預計吸引無數來自全球的線上人潮，預計此創新觀展方式將成為未來商展的趨勢。

SEMI 指出，線上使用者可從首頁找到展覽活動資訊，並探索多樣功能，包括線上展區、1 對 1 即時訊息，討論區、展場直擊、重點活動與論壇直播與 VR 體驗專區，預計全新 SEMICON Taiwan 2020 Hybrid 平台預計在 9 月 22 日正式上線。