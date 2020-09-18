黃豆期貨觸及兩年多高點 來自中國需求推升漲勢

由於中國的旺盛需求繼續農產品市場，美國黃豆期貨週四 (17 日) 延續漲勢，上漲 1.7% 至兩年高點，過去 5 個月來，價格已大漲 21%。

芝加哥商品交易所 11 月黃豆期貨週四收高 17-1/4 美分，每蒲式耳 10.28-1/2 美元，此前觸及 10.32-1/4 美元，為自 2018 年 5 月以來最高價格。

黃豆期貨價格變化 (圖表取自 Zero Hedge)

近期基本面上有多項利多，但最主要來自美國農業部公布，中國需求的持續推動。農業部在過去 10 個工作日，都宣布了對中國的出口，包括週四所公布的確認的 26.4 萬噸的銷售量，以及另外 36.0 萬噸銷售給未知目的地的產品。

7 月下旬進行農場生產調查於週三公布，預計美國 2021 年黃豆播種面積增加 4.9%，玉米播種面積減少 0.3%。

美國黃豆出口協會 (USSEC) 執行長 Jim Sutter 上週表示，未來 6 個月左右的需求前景需求相當不錯，美國農民比 1 年前甚至 6 個月前的感覺要樂觀得多。

Sutter 認為美中第一階段貿易協議發揮作用。根據今年 1 月簽署的協議，中國承諾，2020 年購買 125 億美元的美國農產品，2021 年再購買 195 億美元。

(圖表取自 Zero Hedge)

特別值得注意的是，這種明顯的需求價格上漲，與黃豆價格走勢中的典型季節性模式背道而馳。

交易商認為，中國的採購增加，很可能源於非洲豬瘟疫情之後，豬群數正加速恢復，因而需要更多的飼料。儘管如此，預計來自中國的採購量仍將遠低於第一階段協議承諾。