中國6月份黃豆進口量刷新紀錄 主要來自巴西

中國海關週二 (14 日) 公布數據顯示，中國在 6 月份進口創紀錄數量的黃豆，較去年同期增長 71%。值得注意的是，主因來自頂級供應商巴西的大量貨物運抵，而非一直要求中國提高購買量的美國。

中國是全球第一黃豆進口國，海關總署的數據顯示，6 月份的進口量為 1116 萬噸，較去年同期的 651 萬噸增長逾 7 成，較 5 月份的 938 萬噸增加 19%。

以上半年數據來看，1-6 月中國共進口黃豆 4504.4 萬噸，也比去年同期的 3819.2 萬噸增加 17.9%。

分析師指出，隨著巴西供應枯竭，以及對美國的競爭力下滑，中國已經轉向由美國供應，以滿足第 4 季的需求，同時也有助實現第一階段協議要求的加大農產品購買。

在此之前，巴西在今年 3 月之後天氣轉佳，黃豆增產，加上巴西貨幣貶值，出口價格變得更低，吸引中國客戶加大採購。

農業諮詢公司 Cofeed 分析師 Xie Huilan，進口激增的主因就是巴西黃豆價格便宜，6 月份的壓榨利潤轉佳，因此壓榨商預定了大量貨物。

今年早些時候由於供應短缺，中國黃豆壓榨商不得不停止生產，如今他們面臨庫存激增的命運。一名商人表示，目前每天都忙於催促終端用戶，每天都來將商品取走，現在只希望巴西運輸來的速度能夠減慢。

交易商及分析師預計，本月份進口仍將高於正常水準，至逾 900 萬噸。

上海諮詢公司 JC Intelligence Co. 分析師 Monica Tu 表示，預計 7 月黃豆進口量仍將來到 1000 萬噸，其中大部分貨物由巴西進口，直到 8 月的數據才會下降。