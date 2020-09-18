廢棄蚵殼重獲新生 提煉碳酸鈣變身環保染料

南台灣盛產帶殼牡蠣，造就沿海就業與經濟發展，但伴隨而來的是廢棄蚵殼的後續處理，工研院表示，蚵殼不僅可提煉出碳酸鈣，用於建築、紡織、包材等產業，為了增加附加價值，近來也攜手業者，讓廢棄蚵殼華麗變身環保染料，打造蚵的循環美學。

工研院智慧微系統科技中心執行長朱俊勳表示，這幾年台灣民眾對循環經濟的重視與執行力都有顯著提升，而工研院在 2030 技術策略與藍圖下，也將循環經濟設定為「永續環境」應用領域下的技術發展重點之一。

朱俊勳說明，南部是台灣最重要的牡蠣養殖地，年產量超過 2 萬噸，為了讓廢棄的蚵殼重獲新生，發現可從數量龐大的蚵殼中提煉出碳酸鈣，不僅可用於建築、紡織、包材等產業，還可用在藥錠中常見的賦形劑，化身醫療級原料，讓台灣在追求科技與經濟發展的同時，也兼顧與大自然共存共榮的平衡。

在工研院的鏈結下，規劃將視覺辨識系統導入牡蠣原料場域，未來利用 AI 更有效率的挑選牡蠣，緩解廢殼閒置等循環再生高值化產業問題，也串接蚵殼高值循環的創新再生，再製成為環保藍染染料。

合作廠商之一、南方設計工作室負責人江玉婷表示，一般藍染雖為植物染料，但仍需要透過鹼劑，才能將顏料滲入到布料中，而一般鹼劑多為化學物質，對於大多需要手工染製的藍染來說，不適合長時間接觸。由於牡蠣殼粉 80% 是天然碳酸鈣，若能以此取代，將能開發出循環再生的環保染料，手工染製出一件件對環境更為友善的蚵藍染織品。