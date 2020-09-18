三大法人小幅賣超14.18億元 土洋對作金融股

在內外資調節下，台股終場小漲 2.88 點，收 12875.62 點，三大法人持續賣超，惟調節金額收斂至 14.18 億元，不過就持股調節來看，內外資土洋對作，外資積極回補新光金、中壽全，內資反而調節賣超。

台股持續高檔震盪，儘管傳產撐盤，但仍不敵權值股熄火，終場小漲 2 點作收，三大法人中，包括外資與投信分別賣超 8.36 億元、9.74 億元，自營商買超 3.91 億元，合計賣超 14.18 億元，反映市場氛圍轉趨觀望。

外資主要鎖定金融股與塑化股，新光金獲外資買超 3.6 萬張高居買超之冠，元大台灣 50 反 1 獲買超 3.2 萬張、元大滬深 300 正 2 獲買超 2.8 萬張，台塑也獲外資買超 1 萬餘張，中壽與台化則分別獲買超 8899 張、7200 張。

面板雙虎友達與群創分別遭調節 2.8 萬張、2.4 萬張，富邦 VIX 遭調節 2.3 萬張；另外，包括中信金、兆豐金也遭外資調節逾 1 萬多張。

投信部分，包括聯電獲買超 4303 張、群創 2863 張、瑞昱買超 2417 張、台聚買超 2064 張、奇宏獲買超 1377 張、啟碁也獲買超 1089 張。

賣超部分，獲外資買盤青睞的新光金遭投信大幅調節 6 萬多張、中壽也遭賣超 1.4 萬張，晶電 1.4 萬張、華航與長榮分別遭調節 6524 張、1537 張。

自營商部分，買超標的主要鎖定 ETF，包括元大 S&P 原油正 2 獲買超 25188 張、元大滬深 300 正 2 獲買超 2.1 萬張，街口布蘭特油正 2 買超 4547 張，富邦上証正 2 獲買超 3138 張。

賣超部分，包括台灣 50 反 1 遭調節 2.4 萬張、富邦 VIX 1.5 萬張、國泰台灣加權反 1 遭調節 3197 張、國泰泰國道瓊正 2 遭賣超 2256 張，富邦台灣加權反 1 遭調節 2062 張。