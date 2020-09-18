〈訊映展望〉客戶拉貨力道轉強 全年營運拚優於去年

醫材廠訊映 (4155-TW) 董事長賴家德表示，下半年血糖試片客戶拉貨力道轉強，出貨量將超越上半年，加上助聽器年底前有機會銷售 1 萬台，全年營運拚優於去年。

訊映前五大客戶分別為在北非、美國、土耳其、巴西及杜拜，占整體營收比重逾 6 成，其中，北非客戶方面，發言人方雨豪表示，受惠當地祭出獎勵政策，每月血糖試片出貨量，從過去的 40 萬盒，拉升到 50 萬盒，目前 10 月預計出貨百萬盒，加上試片毛利較高，有助下半年毛利率表現。

巴西市場部分，賴家德指出，去年原預計爭取 BOT 案出口血糖試片，後續因疫情影響被迫遞延，近期則以一般進口方式、利用自有品牌銷售產品，並已打入當地零售通路，初步會先銷售逾 4 萬盒試片，此外，今年上 (8) 月取得巴西國營企業合作資格，未來雙方將會打造共同品牌進行銷售，據悉，國營企業年需求量可達 500-1000 萬份試劑，預計明年 1 月開始鋪貨。

巴西新廠規劃方面，賴家德表示，由於巴西布局有所斬獲，待疫情趨緩後，會在當地興建 8 條自動化生產線，月產能約 12-15 萬份。

美國及土耳其客戶方面，方雨豪指出，由於兩個國家受到疫情影響，庫存水位高，下單力道也較保守，預估年底才有望逐步恢復過去下單水準。

訊映自行開發的助聽器，目前已打入逾 100 個醫療通路，截至今年 8 月已銷售超過 5000 台，預計年底前，銷售量可達 1 萬台。