〈台股盤前〉美股續呈疲軟 高檔震盪格局不變

台股昨 (17) 日受台積電罕見貼息影響下，指數漲多拉回，大跌逾百點，回測 5 日線支撐，美股四大指數又因經濟數據不佳、聯準會 (Fed) 未釋出新刺激措施，續呈疲軟弱，全面收跌，美股電子盤則小幅拉回，讓台股萬三前近關情怯，估高檔震盪整理格局將延續。

美股四大指數 17 日收盤表現，道瓊指數下跌 130.4 點或 0.47%，收 27901.98 點；那斯達克指數下跌 140.19 點或 1.27%，收 10910.28 點；標普 500 指數下跌 28.48 點或 0.84%，收 3357.01 點；費城半導體指數下跌 1.39 點或 0.063%，收 2194.15 點。

盤面關注焦點，晶圓代工龍頭台積電總裁魏哲家出席玉山科技協會年會表示，全台灣都是台積電基地，將持續在台深耕發展，也不排除赴高雄投資可能，而在採用綠電方面，會以很大的承諾，回應政府做出的努力。

央行召開第 3 季理監事會議，會後宣布連二季利率不變，央行總裁楊金龍表示，央行上修台灣今年經濟成長率 (GDP) 至 1.6%，較上一季的預測值略上調 0.08 個百分點，高於主計總處預測值，看好下半年台灣經濟成長動能已回升，明年整體經濟仍持續溫和成長。

另一方面，市場消息傳出聚氯乙烯 (PVC) 大缺貨，因美國石化原料重鎮遭颶風襲擊，加上中國需求強勁，PVC 供不應求、已出現漲價效應，相關廠商下月產能已被預訂一空，包含台塑、華夏、聯成、大洋都可望受惠。

法人表示，台積電、電子權值股近期走弱，台股買盤觀望情緒濃厚，估短線仍將維持高檔震盪，後續需觀察台積電填息狀況、成交量是否能擴大至 2300 億元之上，成台灣攻上萬三關卡關鍵指標。