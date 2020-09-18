帝國的下一步？亞馬遜投資電池回收初創公司

身為全球最大的電池消費者之一的亞馬遜 (AMZN-US) ，現正投資特斯拉 (TSLA-US) 前高層主管 JB Straubel 創立的電池回收初創公司 Redwood Materials。

這項未披露的投資是亞馬遜規模 20 億美元的《氣候承諾基金》運作下的一部分，並允諾向 Redwood Materials 和其他三家公司提供資金。

Straubel 表示，亞馬遜的投資舉足輕重，因為其規模龐大且其承諾有可持續運作的足跡，「該公司內部有許多部門都用到電池，從 AWS 到消費性電子，乃至目前正日益壯大的電子物流機隊。」

Redwood Materials 將與亞馬遜合作，從亞馬遜內部各種業務回收各類電池，如電動車電池、其他鋰電池和電子垃圾等等。

Straubel 先前在特斯拉服務數十年，為特斯拉前技術長，協助設計特斯拉鋰電池的動力集成。現在 Redwood Materials 在內華達州的卡森市設有一個回收中心，距離特斯拉的 Gigafactory 不遠。

「看看運輸工具以及車輛電氣化的未來，其中所需的電池數量相當驚人，我們已從中回收了大多數的金屬鋰、鎳、鈷，現在我們要更有效率、更大規模的做到這點。」Straubel 說。