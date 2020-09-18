〈能源盤後〉OPEC+戮力全員嚴守減產配額 激勵原油漲逾2%

週四 (17 日) 交易，OPEC + 在每月會議上強調遵循減產協議的重要性，激勵原油期貨價格上漲。

Rystad Energy 石油市場負責人 Bjornar Tonhaugen 表示，「因為感受到 OPEC + 的堅挺支持，振奮市場參與者信心，使其相信若一切沒好轉，OPEC + 可能會出手救援，激勵油價上漲。」

OPEC+ 週四以視訊方式召開 JMMC 會議，討論現行的減產行動。OPEC + 自 8 月起將減產規模自先前 970 萬桶 / 日縮減為 770 萬桶 / 日，但也要求先前未做到減產承諾的國家必須補償性減產。

JMMC 聲明中表示，將建議 OPEC 會議批准延長補償機制，將原定 9 月底的限期拉長至 12 月底。消息來源指出，該委員會也將 OPEC+ 8 月減產協議的總體整合率定為 102％，其中包括墨西哥。

JMMC 主席、沙烏地阿拉伯能源部長 Abdulaziz bin Salman 王儲強調，所有國家必須充分確認其生產調整，延後補償性減產的作法不應該變成常態。

經濟學人智庫的全球經濟學家 Cailin Birch 表示，OPEC + 再次遇到「令人擔憂的全球油價疲軟和需求前景不明確的問題。」

IEA 本週報告指出，OPEC+ 8 月減產協議遵循程度達 97%，高於 7 月份的 89%。

「這意味沙國打擊先前超過產量目標的國家之努力已見成效，如伊拉克和奈及利亞，這兩國 8 月都大幅減產以彌補之前的過度生產。」

JMMC 將於 10 月 19 日舉行下一次月度會議。OPEC 會議和 OPEC + 的下一次預定會議將於 11 月 30 日和 12 月 1 日舉行。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 81 美分或近 2%，收每桶 40.97 美元，為最前月契約 9 月 3 日以來最高收盤價。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.08 美元或近 2.6%，收每桶 43.30 美元。

原油週四相較有活力的情形與全球股市走疲的樣子形成鮮明對比。

投資者也在關注墨西哥灣經歷 Sally 颶風後的發展。

二級風暴 Sally 颶風於週三凌晨襲擊了阿拉巴馬州沿海，雖然之後已降級至熱帶風暴，但仍在加州部分地區發生致命水災。根據內政部安全與環境執法局 (BSEE) 週四估計，Sally 颶風造成墨西哥灣關閉 30.69% 的原油產能，以及約莫 24.73% 的天然氣產能。

週三時關閉的原油產能為 27.48%，關閉的天然氣產能約莫 29.7。

「有幾個因素持續對原油近期價格構成下行壓力，其中之一，8 月暴風雨導致原油產量下降，但到 9 月就會產量就會提升。」Birch 說。

「在需求方面，全球新冠病例仍然處於高水位，因此冬季可能還需要落實社交距離的限制，因此，我們預計今年第四季原油消耗量的復甦程度持平，這點符合我們對全球經濟的預期。」

其他能源商品

10 月交割的汽油期貨價格上漲 3%，收每加侖 1.2244 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上升近 3.9%，收每加侖 1.1598 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格重挫 9.9% ，收每百萬 Btu 2.042 美元，擴大週三 4% 的跌幅。

EIA 週四公布，截至 9 月 11 日當週，國內天然氣供應量增加 890 億立方英呎，高於預期。

根據 S&P Global Platt 調查，分析師預期上週天然氣供應量增加 770 億立方英呎。